Pelegrín Castillo rechaza acuerdo fronterizo Laredo

El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, expresó que el Estado dominicano “no será respetado de no respetarse a sí mismo”, a propósito del anunciado Acuerdo de Laredo, que busca mejorar las condiciones de la frontera con Haití con el respaldo de Estados Unidos. El exlegislador y exministro, explicó que el Estado dominicano antes de pensar en suscribir nuevos acuerdos, debe empezar por demandarse respeto al Acuerdo de Whashington de 1938 y su modus operandi de 1939, que “a pesar de ser los únicos vigentes, son groseramente violentados por Haití” con el apoyo de la comunidad internacional.



“Cuando las autoridades dominicanas se sientan a discutir con autoridades de gobiernos que no reconocen las más importantes decisiones de los poderes públicos en materia de nacionalidad y migración, no solo se ponen de mojiganga, sino que estimulan las agresiones injustas y abusivas que nos lanzan”, enfatizó Castillo.



El dirigente explicó que a partir de lo que se conoce, el llamado Acuerdo de Laredo “es cuestionable en muchos sentidos, empezando por lo más elemental, que es la incapacidad de cumplir por parte de Haití, que en las negociaciones está representado por legisladores y no por funcionarios, porque virtualmente carece de Gobierno”.



“La zona fronteriza con Haití debe desarrollarse a partir del mandato constitucional que es claro y vigoroso. Sería un craso error hacer depender la preservación y progreso de esa zona de lo que se acuerde con Haití, EUA y la comunidad internacional. Por esa vía la frontera se diluirá y perderá, terminará sometida a un proceso agresivo de privatización y desnacionalización”, puntualizó el jurista y excandidato presidencial.



Lamentó que “haya tantos actores adoptando posiciones sumisas o irresponsables ante esos planes y negocios que son inducidos o impuestos desde el exterior, y que solo buscan convertir a RD en un espacio de solución de los problemas haitianos”.