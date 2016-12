El premio MVP tiene un ‘montón’ de candidatos

A medida que se acercan los días para que la serie regular finalice, aumenta la tensión por saber quiénes ganarán los diferentes premios que cada año se otorga a los jugadores y dirigentes más destacados del torneo invernal dominicano. Pero es el título de “Jugador Más Valioso” el que mayor atención genera entre los encargados de seleccionar a los ganadores. La lucha por el “MVP” está centrada en Ramón Torres, de los Gigantes del Cibao, y Rubén Sosa, de los Leones del Escogido. En el caso de los Tigres del Licey, la lista es compartida entre Mel Rojas Jr. y Jorge Bonifacio, mientras que en las Águilas la lucha por la máxima distinción estará cerrada entre Juan Carlos Pérez y Ronnie Rodríguez, quienes han sido piezas de mucha valía para sus respectivos conjuntos.



Torres ha sido responsable en la imponente actuación que registran los Gigantes, equipo que se ha adueñado de la cima durante casi toda la serie regular. En 157 turnos el paracorto ha conectado 48 imparables (nueve dobles, un triple y cuatro jonrones) con 16 carreras remolcadas. En 157 turnos, solo se ha abanicado en 21 ocasión (un ponche cada siete turnos).



De ganarlo, se convertiría en el primer jugador de los Gigantes desde que Juan Francisco lo conquistara en la temporada 2010-11 y el sexto en la historia del conjunto francomacorisano.



En cambio, Sosa ha sido un jugador de mucha valía desde su llegada a los Leones procedente desde el Licey. Su producción no para. 20 carreras empujadas es su principal carta ofensiva para los Leones, conjunto que lucha por no quedarse fuera del Round Robin.



Gregory Polanco fue el último jugador escarlata que recibió la distinción por parte de la crónica deportiva acreditada para estos fines.



Pérez vs. Rodríguez



En cuanto a Pérez, desde que inició la temporada, el patrullero derecho no ha parado de producir para las Águilas. Es un jugador que se ha mantenido entre los mejores en el departamento de bateo. Un detalle que podía afectarlo en su intento de conquistar el premio sería su compañero de equipo, Rodríguez, quien lidera el encasillado de bateo (.315).



La actuación de Rodríguez también ha sido brillante para las Águilas, pero sería una piedra en el camino en restarle votos a Pérez, quien encabeza, sin la jornada de ayer, los departamentos de doble (11) y carreras remolcadas (22). Un punto negativo en Rodríguez es la cantidad de errores que ha cometido a la defensa con 11 para liderar ese encasillado, saga que concluyó cuando fue movido de posición por el dirigente Manny Acta.



Héctor Luna fue el último jugador del conjunto cibaeño en lograr el premio en la campaña 2012-2013.



En el área de los Tigres del Licey, la lucha por el MVP está representada en Rojas Jr. y Bonifacio, dos jugadores que han sido importantes para que el Licey hoy se ubique a las puertas de la clasificación para el Round Robin.



Rojas Jr. se ha mantenido como uno de los bateadores más productivos de la liga durante toda la temporada. En 35 partidos, el jardinero ha conectado 38 imparables (incluido siete dobles, cuatro triples y dos jonrones) en los que remolcado 17 carreras y ha anotado 18. En 137 turnos se ha ponchado en 37 ocasiones y promedia con el madero .277.



De su lado, Bonifacio, otra pieza angular para el conjunto azul ha aportado, a la ofensiva, 16 carreras producto de 37 imparables en 40 partidos. Los premios de MVP en la liga dominicana se entregan desde la temporada 1977-78 por parte de Producciones Apolo.

El “Lanzador del Año” luce para Kelvin Marte

El serpentinero de los Leones del Escogido, Kelvin Marte, luce que no tendrá rival para llevarse el premio de “Lanzador del Año”. En diez presentaciones monticulares, el zurdo ha cruzado la barrera de las cinco entradas en cada salida; no ha permitido carreras en cinco presentaciones en el box, mientras que en las últimas 13 entradas ha pintado de blanco al contrario. Asimismo, lidera el departamento de efectividad en 1.12, mientras que la oposición le batea para .198. Registra marca de 4-1.

Premio Novato y Dirigente del Año

Ramón Torres (Gigantes) es el gran favorito para llevarse para la casa el premio de “Novato del Año”. Alexis Candelario y Gabriel Guerrero (Estrellas), y Ronny Rodríguez (Águilas) también son opciones para esta distinción.



Para el reconocimiento de “Dirigente del Año”, la balanza se inclina por el capataz de los Gigantes, Bobby Dickerson. Cabe mencionar a los mánagers del Licey, Pat Kelly; así como el de las Águilas, Manny Acta.