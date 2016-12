Rafael Nadal dice tendrá un inicio 2017 “no fácil”

Rafael Nadal aseguró ayer que tendrá un comienzo de temporada “no fácil” después de superar una lesión que le obligó a perderse el final del pasado curso. Nadal se expresó en esos términos durante la entrega de los Premios As del Deporte. Nadal, quien junto a Marc López consiguió en la modalidad de dobles la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Los dos recibieron uno de los premios del rotativo y Nadal analizó sus sensaciones en aquel torneo y el futuro que tendrá que afrontar esta temporada.



“Últimamente he sufrido más que disfrutado. Estoy trabajando muchísimo para llegar bien a la temporada siguiente. Hago las cosas lo mejor que sé para empezar bien. Va a ser un comienzo de temporada no fácil porque llevo meses sin competir. Forzar en las Olimpiadas me causó un edema en la mano. Pero llevo semanas entrenando a un buen nivel y físicamente me encuentro bien, con ganas de empezar la temporada”, comentó Nadal.