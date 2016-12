Regresos que marcaron el 2016

El 2016 representó un período de cambios para muchas figuras y artistas. El año que está en su recta final marcó el regreso de varios cantantes que a lo largo de estos meses reactivaron sus carreras para posicionarse en las emisoras y en los escenarios. Uno de los regresos de mayor impacto es el de The New York Band. Cherito, Irisneyda, Franklin, Miosotis, Tony y Alexandra se reunieron en los pasados Premios Soberano. Tras las reacciones de una audiencia que pedía más, decidieron prolongar el junte con un “Re: Encuentro World Tour”, tanto en la República Dominicana como en Latinoamérica, para celebrar los 30 años de la orquesta.



Recientemente, anunciaron la inclusión en la agenda de Estados Unidos y varios países de Europa. Revelaron, además, que la reactivación es definitiva y que publicarán un disco en vivo de su concierto en el hotel Jaragua.



Sin duda, una que volvió con fuerza en el 2016, cuando ella menos se lo esperaba, fue Raquel Arias, gracias al tema “¿Por qué te fuiste dulce amor?”, el cual desempolvó el acordeón de la merenguera típica. La canción se convirtió en lo más sonado del año. El sencillo, grabado hace más de 10 años y que tituló “No me olvides corazón”, recobró vida con la versión que hiciera la también cantante típica María Díaz.



Luego de varios impasses y situaciones que lo mantuvieron alejado de la música, Rafely Rosario decidió retomar su carrera y lo hizo con el tema “Pegao’ a mi morena”. El cantante no grababa un tema desde 2013, aproximadamente.



Otro que está de vuelta de manera definitiva y luego de haber resuelto sus asuntos legales y judiciales con su antigua casa disquera es el salsero David Kada. Después de dos años de restricciones, el intérprete de “Estos celos” anunció que ambas partes llegaron a un acuerdo que le permitió conservar sus éxitos.



El salsero, de 25 años, regresó con el tema “Cuando tú me besas”, el cual se desprende del álbum “Soy real”, en el que está trabajando y que tendrá 10 canciones con arreglos de Juan Valdez, Víctor Wail, Ramón Sánchez y Marlon Rosado. El sencillo se encuentra en la cuarta posición de las salsas más tocadas.



También, otro que desempolvó su carrera y terminó con un calvario legal fue el cantautor Frank Ceara, quien tenía impedimentos judiciales que lo mantuvieron sin poder renovarse. Este año, regresó con fuerza, presentó su primer álbum en once años, “Llenarte de besos”, y anunció su concierto para este 27 de diciembre. Este proyecto lo presentará en Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico y Panamá.



También, resolvió sus conflictos con su disquera Elegant Record y el empresario artístico Steven Cifre, el salsero Yanfourd, luego de un año de desacuerdo y silencio musical.

Marcó su regreso con la adaptación del tema del desaparecido dúo Leandro y Leonardo, “Ven a hacer el amor conmigo”, canción que según MonitorLatino.com entró al grupo de las 40 más tocadas en este año. En este grupo también entró Monchy Capricho con “Te saqué lo pies”, otra carrera que se reactivó este 2016. Capricho anunció que regresaba con el respaldo de la empresa Producciones Génesis.



Finalmente, el cantante dominicano Mickey Taveras presentó un nuevo disco, titulado “Hoy ya me voy”, el cual tiene ocho canciones, cuatro de ellas de autoría propia. Su último trabajo discográfico fue “Pasado y presente” en el 2013.

La transición de “¿Por qué te fuiste dulce amor?”

Cuando Raquel Arias se convirtió al cristianismo versionó “¿Por qué te fuiste dulce amor?” con el nombre “Dios es todo para mí”, ya no canta la versión original. Sin embargo, aunque María Díaz hizo una adaptación al merengue típico, la canción original, compuesta por el hermano de Raquel, Daniel Arias, aún suena, por haber sido grabada por varios intérpretes, en merengue y salsa por Divas by Jiménez y Félix Manuel, respectivamente.