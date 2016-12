Tigres clasifican al RR; TE vencen a LE con juego bajo protesta

Dos errores de la defensa de las Águilas Cibaeñas propiciaron que los Tigres del Licey salieran anoche por la puerta grande al dejarlas en el terreno con marcador 2-1. El estadio del ensanche La Fe revivió el acostumbrado duelo de los grandes rivales entre Tigres y Águilas, en el cual los azules celebraron en grande y con su boleto al Round Robin convirtiéndose en el primer equipo en clasificar.



Además, la fanaticada azul disfrutó del debut del jugador de Grandes Ligas, Hanley Ramírez, quien fue ovacionado en sus cinco turnos, en los cual disparó un doble.

Rymer Liriano se vistió de héroe al conectar el hit de oro en la undécima entrada que no pudo retener el jardinero Danny Santana y que ayudó a que Mel Rojas Jr., quien se embasó por sencillo, y posteriormente llegó a segunda gracias a que el segunda base Jonathan Villar perdió la bola, anotara con la carrera del triunfo.



Con la victoria, el conjunto añil terminó la serie particular dominando 8-2 a los cibaeños.

Zoilo Almonte fue el responsable de la primera vuelta de los amarillos en la misma primera entrada cuando después de dos outs y un compañero en tercera, conectó un doblete remolcador por el prado izquierdo.



Los Toros no se dan por vencidos



En La Romana, Alen Hanson remolcó dos y los romanenses aprovecharon una pobre defensa de los rojos para que los Toros del Este doblegaran 2-1 a los Leones del Escogido.



No obstante, el partido fue colocado bajo protesta por los Leones en la octava entrada. Con el partido 2-0, Erick González acercó a la tropa capitaleña con un bambinazo en el inicio del octavo frente a los envíos del derecho Jumbo Díaz. En ese mismo episodio y después de un out con hombres en segunda y primera, Eury Pérez bateó una línea que primero fue cantada elevado. Luego, el dirigente de los Toros, Audo Vicente, salió a protestar, alegando que el jardinero Abraham Almonte atrapó la bola de piconazo y al tirar a segunda, tocaron a Rafael Bautista y pisaron segunda. La jugada fue revisada y después los árbitros decretaron doble matanza. Luis Rojas también protestó y al cruzar palabras con el árbitro de primera base, Simeón Vásquez, fue expulsado. Después, los Leones colocaron el juego bajo protesta.



Tras la victoria, los Toros (21-26) se mantienen con vida en la lucha por clasificar al Todos contra Todos. Ahora, se colocan a dos juegos y medio del cuarto lugar clasificatorio cuando solo faltan tres encuentros. Además, con la victoria de anoche, Audo Vicente colocó su récord en 9-9.



Hanson lideró la ofensiva de los romanenses al remolcar dos vueltas. Mientras, que el pitcheo taurino maniató a los rojos a solo una vuelta. En la segunda entrada y después de dos outs, Miguel Olivo y Teoscar Hernández se embasaron por errores seguidos del campo corto Eury Pérez y el antesalista Erick González, respectivamente. Hanson bateó un doblete remolcador al prado derecho.

Suspenden en SFM



El partido que estaba programado entre las Estrellas y los Gigantes fue suspendido por las malas condiciones del terreno debido a las intensas lluvias caídas en esa región.