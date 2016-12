¿Cómo perciben y celebran la Navidad las nuevas generaciones?

Un reciente estudio revela que la Generación del Milenio percibe la Navidad como un tema cultural, más que religioso. Estos que pertenecen a esta generación nacieron entre los años 80 y la pasada década, crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, y casi no recuerdan cómo era el mundo sin internet. Son idealistas, impacientes y están bien preparados académicamente. Muchos de ellos han tenido oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas multinacionales y extranjeras.



Los cambios que ha sufrido la humanidad durante la última década han generado nuevas percepciones frente a las épocas del año más celebradas en el mundo. La Navidad no ha sido ajena a estas transformaciones, pero lo que sin duda es claro es que las nuevas generaciones tienen una percepción diferente de ella.



Los cascabeles del trineo de Papá Noel cambiaron por las reuniones con los amigos, el pesebre se convirtió en una de las tareas más aburridas para los adolescentes y el sonido de los villancicos quedó relegado a la música de ambientación de los centros comerciales. Y es que con la llegada de las nuevas tecnologías, la masificación de las redes sociales y generaciones que tienen una visión más amplia del mundo de la que tenían los niños de hace 20 ó 30 años, el espíritu de la Navidad ha pasado a un segundo plano.



Al parecer, la única de las tradiciones que sobrevive con fervor entre los jóvenes es la de entregar regalos, quienes aunque dicen que esa costumbre es la que ha deformado el imaginario de la Navidad y la ha convertido, según sus palabras, en una “celebración consumista”.



Los especialistas en el tema, como psicólogos y sociólogos, creen que ese cambio de vista respecto a la Navidad en los jóvenes, se debe a que ellos han cambiado su percepción de la vida en general.



Desde el imaginario de la familia hasta el de Dios ha cambiado en ellos; y eso, por supuesto, incluye la Navidad. Ahora los adolescentes son más irreverentes y menos dados a seguir tradiciones. Se trata de una transición absolutamente normal, porque es parte del crecimiento y del proceso de construcción de la personalidad.



Fruto de la sociedad



La visión que tienen los jóvenes de las fechas decembrinas es el resultado de la sociedad en la que viven. Los adolescentes y los jóvenes entran en conflicto cuando les intentan vender una tradición que ellos ven que no existe. Cuando entienden que viven en una sociedad de consumo y les venden la idea de que todo es por el nacimiento de Jesús, entran en conflicto sus percepciones y terminan tomando la que ellos creen es verdadera. Se dan cuenta que Papá Noel no existe, y que nada está inmerso en el mundo de fantasía que les mostraron cuando eran niños. Eso hace parte de su autodescubrimiento y de la creación de una perspectiva propia por parte del adolescente, han explicado expertos en el teme.

Mariela B. Ceballos

26 años

1 “Es la época perfecta para compartir con mi familia, salir con mis amigos, hacer labor social, ya sea regalando unos zapatos, comida, o lo que pueda, a personas necesitadas. Aprovecho la ocasión para comer alimentos navideños, tomar tragos, hablar de las experiencias del año que finaliza. Además, hago un recuento de todo lo bueno y lo malo para proyectar mis nuevas metas, y me regalo lo que merezco. Soy más feliz de lo usual junto a la gente que quiero, porque Navidad es tiempo de dar, recibir y agradecer por todo lo obtenido”.

Yanibel Valdez

25 años

2 “La Navidad es el tiempo que nos permite recordar el nacimiento del niño Jesús. Realmente, nos permite reconocer nuestras equivocaciones y poder continuar con armonía, amor y fe, demostrando esa paz espiritual que durante todo el año viene rebasando obstáculos que algunos momentos fueron difíciles de asumir, pero con la ayuda de Dios no hay nada que no se logre rebasar. Es la época más esperada por muchos, para poder reunirse y disfrutarla con amigos y familiares”.

Deyana Reyes

25 años

3 “Ojalá siempre fuera Navidad, porque es la época en que todo se torna más bonito. Las calles y las casas se llenan de luces, reuniones familiares, compartir con los amigos, la música de los aguinaldos, pero lo más importante es ver cómo el espíritu se refleja en cada sonrisa. No cabe duda que es la mejor época del año. Es en Navidad donde pasamos inventario a todo lo bueno y malo que vivimos durante esos 365 días regalados por ese ser supremo llamado Dios”.

Gibell Rondon

30 años

4 “Es un tiempo para estrechar lazos familiares, de amistad y de amor. Compartir con esas personas que durante todo el año han sido parte esencial en nuestro día a día, además de aquellos que por una u otra razón solo podemos tener cerca en estas fechas. Los jóvenes de hoy día la celebramos de una manera diferente, pues es motivo de fiestas, vacilón, pocos recordamos el verdadero motivo de esta celebración”.

Robert Cabral

22 años

5 “La Navidad es una época para convivir en familia, donde los seres queridos se reencuentran para despedir el año y brindarle tributo al Dios Todopoderoso. Cada año, la celebro comiendo los alimentos típicos de estas fechas y bebiéndome algunas cervezas con mis amigos en la discoteca. Y el último día del año planifico mis proyectos para alcanzarlos el nuevo año”.

Muriel Soriano

23 años

6 “Es una fecha de alegría. El momento ideal para compartir y celebrar con familiares, amigos y todas esas personas que hicieron del año que despedimos, 12 meses llenos de historias, vivencias, sorpresas y risas, y sobre todo, para agradecer por las cosas y personas que llegaron, las que se fueron, las que cambiaron nuestras vidas y las que nos ayudaron a crecer; así como dar gracias por la bendición de terminar un año y la esperanza de ver y vivir uno nuevo”.