El Dj dominicano que pasó de la radio a los grandes escenarios

Hasta hace unos años, los Djs y colocadores de música no jugaban un papel protagónico en la industria musical fuera de las cabinas de radio, como ocurre en la actualidad. La misma evolución ha dado mayor dinamismo y popularidad a estos profesionales que se han convertido en protagonistas de las fiestas. Así lo considera Dj Lobo, un dominicano que ha logrado éxito en el mercado internacional gracias a sus mezclas de diferentes géneros. “Esto ha cambiado mucho especialmente en USA. Aquí los Djs están tocando más bailes y fiestas que los mismos artistas; además, cuando se presentan artistas grandes le colocan un Dj”, explicó este reconocido dominicano radicado en Estados Unidos. “También, ahora llenan estadios de hasta 40 y 50 mil personas sin ningún cantante en cartelera. Hacen festivales y conciertos solo con Djs, eso muestra el crecimiento que hay”, agregó.



Es precisamente por esto que entre sus principales proyectos futuros está el crear su propia música, producir y unir artistas en sus creaciones, pero aseguró que nunca lo verán cantando porque no es lo que le gusta.



Dj Lobo expresó, durante una entrevista con elCaribe, que en todo momento representa su tierra y su gente a través de su música y trabajo, sobre todo por desempeñarse en un país como Estados Unidos, donde se fusionan tantas culturas. “Donde quiera que voy pongo mi merengue, bachata y salsa. Yo llevo e incluyo esos géneros porque son los de uno, pero, ¿quién no baila un merengue no importa el idioma?, el público con el que estás trabajando, la gente, se menea con el ritmo de la música”, precisó.



Asimismo, destacó que hay que apoyar los ritmos locales, en especial hoy en día que existen tantos tipos de música y cambios. “Ahora se está escuchando el trap y un poco más el reguetón, pero siempre tenemos que poner un granito y tocar los tropicales”, explicó.



Ajustarse a los avances tecnológicos ha sido la clave para su éxito y expansión. Dj Lobo ha sabido aprovechar los cambios en la industria con la creación de su aplicación “DjLobo App”, en la que ya tiene más de tres mil mezclas musicales de bachata, salsa, merengue, baladas, reguetón, música americana o cualquier género musical, con presencia en más siete mercados distintos, entre ellos Nueva York, Miami, Las Vegas, Phoenix y Houston.



El Dj indicó que decidió recurrir a la creación de una aplicación móvil como método de sustitución de su antiguo método de promoción, que era grabar Cds y regalarlos, en los que tenía que invertir miles de dólares, hasta que un amigo lo reunió con un joven que le habló del desarrollo de una plataforma móvil, y ya hoy día tienen más de un año con la misma.



Actualmente, Lobo pertenece al grupo Univisión, luego de haber salido de La Mega, donde duró 10 años. “Me sentí obligado a elegir entre La Mega y la aplicación que, para ese momento, tenía en proyecto... Tengo una esposa y dos hijos, y decidimos quedarnos con la aplicación porque en ese momento entendíamos que, tarde o temprano, es el mejor camino. Estamos en un mundo muy digitalizado y móvil”, dijo, El Dj visitó su natal República Dominicana por última vez en la pasada versión del Festival Presidente de Música Latina, en el 2014. Aunque se presentará este 29 de diciembre, para el próximo año pretende realizar una gira por la tierra del merengue, y visitar también México, Europa, y otros países. Recientemente culminó la gira “Dangerous”, del reggaetonero Yandel, por Estados Unidos. Fue la contraparte del cantante boricua en las 12 presentaciones que tuvo el tour.

Dos décadas en el entretenimiento

Dj Lobo tiene 20 años en la industria musical. Cuenta que su hermano fue ejemplo y guía, y que a los 17 años iba a los bares con él a tocar. De ahí pasó a las discotecas, luego a la radio, donde ha cosechado una trayectoria de 16 años que inició en la emisora Latino Mex, pasando después por Rumba, La Mega y ahora Univisión, donde no solo aceptaron su aplicación, sino que le han realizado ofertas en sociedad. “Tuve que elegir. Cuando se trabaja en una empresa grande, uno es solo un número de esa compañía. Tomamos una decisión en familia...”, explicó.