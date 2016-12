Filme “Immoral” se rodará en Santo Domingo con US$1.5 MM

21/12/2016 12:00 AM - El Caribe

La Compañía Internacional Dominicana (Cristo Rey y La Extraña) ofreció detalles de su próximo filme “Immoral”, thriller policial bajo la dirección de Sergio Gobbi y protagónico de Cristopher Lambert. El filme de acción, drama y suspenso, clasificación PG 13, cuenta con un presupuesto de US $1,500,000. La fecha estimada de estreno está prevista para el segundo trimestre del 2017.



Durante un encuentro, que contó con la presencia de los actores Manny Pérez, Evelyna Rodríguez, Sarah Jorge, David Maler y Sarodj Bertin, el equipo de producción reveló que el nuevo proyecto cinematográfico es una propuesta de AVD Communications (Francia), la cual tiene como productor asociado a Joan Giacinti y como productor ejecutivo a Leo Proaño, de República Dominicana, lo que supone una producción de dos países. La distribución es de Film Export Group.



Según indicaron, la adaptación de guion es de Sergio Gobbi y Michael Shoch, quienes en el pasado han colaborado juntos en la película L’affaire, que fue un éxito taquillero y de la crítica en Francia con los actores Robert Hossein y F. Murray Abraham y dirección de Gobbi. El largometraje será filmado en Santo Domingo.



Sergio Gobbi manifestó su felicidad de volver a asumir el rol de director, el cual no había ocupado hace aproximadamente 20 años. “Además del tiempo dedicado a la adaptación del guion, me siento muy feliz de volver a trabajar con Cristopher Lambert, quien hizo su primer papel como actor en una película dirigida por mí”, dijo en el encuentro con la prensa, donde estuvieron presentes ejecutivos de Banco BDI y BHDLeón, Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode) y de la Dirección General de Cine (Dgcine).