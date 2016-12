Gregory Polanco jugaría con los Leones si avanzan al Round Robin

El dominicano Gregory Polanco afirmó su integración a las filas del Escogido, si obtienen el boleto al Todos contra Todos. “Sí, hay muchas posibilidades de que yo participe si pasamos. Si pasamos, confirmamos con el equipo y con Moisés Alou. Estoy entrenando desde hace mucho y estoy listo para entrar de una vez”, resaltó el jardinero a elCaribe.



Los Leones se encuentran a un juego por debajo de las Águilas Cibaeñas, que comandan el cuarto lugar clasificatorio, sin el encuentro de anoche.



Polanco, de 25 años de edad, fue incluido en el roster preliminar del equipo dominicano que defenderá la corona en el Clásico Mundial de Béisbol 2017.



“Es un orgullo para mí, representar mi tierra, mi bandera, es un orgullo que uno agradece. Es un sentimiento que uno no sabe cómo explicarlo. Quiero dar lo mejor de mí en este Clásico”, expresó Gregory, quien logró conectar 22 cuadrangulares con los Bucaneros.



“Yo veía los juegos del Clásico por la televisión, ahora ser parte del equipo, me hace sentir muy especial”, dijo Gregory, quien remolcó 86 y finalizó con .258 de promedio.



Ante el grado de responsabilidad que representa este certamen mundialista, el nativo de Villa Mella manifestó la preparación que está llevando a cabo.



“Sé la responsabilidad que tengo, me estoy preparando como nunca lo había hecho antes. Estaré listo para cualquier lugar que me ponga. Estoy entrenando hasta dos veces al día”, indicó.



“ Le doy las gracias a Gregory por asistir, él es parte del equipo y vino en representación y le agradezco su disposición de representar el país”, expresó Moisés Alou, gerente general del combinado dominicano durante el encuentro con los periodistas en las inmediaciones del Ministerio de Deportes. Junto a Polanco se unen los nombres de Robinson Canó, Nelson Cruz, Edwin Encarnación, Manny Machado, Hanley Ramírez, José Reyes, Starling Marte, entre otros que han sido confirmados para el Clásico.