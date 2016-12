Tony Peña: “No creo en nombres, creo en hombres”

21/12/2016 12:00 AM - Cynthia Morillo

Tony Peña fue claro. Ayer, el confirmado dirigente del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol expresó que tendrá en el terreno a un grupo de jugadores que estén dispuestos a retener la copa lograda de manera invicta en 2013. “No creo en nombres, creo en hombres”, expresó Peña. “Las puertas están abiertas para todo el que quiera jugar”, agregó.



Con estas firmes palabras, el ganador de cuatro guantes de oro en el siglo pasado, resaltó el gran compromiso que tienen en sus hombres los que llevarán el bastión de representación quisqueyana en la justa a desarrollarse en marzo del año próximo. Peña, nombrado dirigente del año en la Liga Americana en el 2003, manifestó que el peso ahora será mayor, debido a que “todo el mundo le quiere ganar al mejor”. Por ende, una vez conformada la novena criolla, se comenzará a realizar las tácticas y estrategias en contra de sus adversarios para la competencia que inicia el nueve de marzo ante Canadá, en el Marlins Park, en Miami.



No hay dolor de cabeza



Más que dolor de cabeza, para Moisés ha sido una grata bendición, pues después del gran éxito vivido en el 2013, en su mayoría todos los jugadores lo han llamado para acudir al certamen mundialista. “Muchos jugadores me han llamado interesados en participar. Sé que todos no podrán estar, pero todos los jugadores son parte del equipo dominicano”, afirmó Alou.



Tras colocar la camiseta y gorra al dirigente, Alou dejó por concluido la doble combinación Peña-Alou, que ayudó a que el país obtuviera por primera vez su centro en un evento de tal magnitud.



“El clásico pasado fue hacer un buen papel, ahora es defender la corona. Estamos en esto de nuevo, y trataremos de repetir la historia. El esfuerzo es de todos nosotros. Vamos a ver si salimos por la puerta grande”, resaltó, Moisés, durante un encuentro con los periodistas, que contó con la presencia del ministro de Deportes, Danilo Díaz, y de Héctor Pereyra, presidente del comité gestor del equipo dominicano.



A pesar de que ha recibido la disposición de muchos para representar a su país, en total 40 jugadores le han expresado el interés, de manera directa y con permisos de sus organizaciones. Hasta el momento prefiere guardarse ciertos nombres del roster de 50 jugadores, asegurando que algunos de ellos podrían variar.



“Nombres como Robinson Canó, Nelson Cruz, Edwin Encarnación, Manny Machado, Hanley Ramírez, José Reyes, Starling Marte, Gregory Polanco están entre los bates que hasta el momento estarán con el equipo”, apuntó Moisés.



Entre los lanzadores que aparecen en el listado para integrar el equipo están Bartolo Colón, Johnny Cueto, Yordano Ventura, Edinson Vólquez, Héctor Neris, Dellin Betances, Jeurys Familia, Álex Colomé, Fernando Rodney, Hansel Robles y Álex Reyes, entre otros. De igual manera, indicó cuales hasta el momento serán las bajas del combinado dominicano.



“El único punto negativo es que Pedro Báez y Pedro Strop están en la lista de permisos negados por lesiones. Hasta ahora todo marcha bien. Ha sido bueno ver a Hanley y Jonathan Villar jugar en el invierno para llegar en óptimas condiciones al Clásico. De igual manera, pienso que contar con José Ramírez (Cleveland) sería clave, es un jugador que juega varias posiciones, un pelotero de mucha chispa”, afirmó Moisés.



Alou informó, además, que las prácticas del equipo dominicano se realizarán en Bradenton, hogar de los Piratas de Pittsburgh, tres o cuatro días antes de que comience la justa.



De su lado, el ministro de Deportes, Danilo Díaz, enfatizó el gran compromiso que tiene de acompañar la novena dominicana en el trayecto y realización de este certamen mundialista, que enorgulleció al país en el 2013.



“La conquista del Clásico Mundial en el 2013 unificó a toda la familia dominicana y fue hermoso ver la motivación que tienen los jugadores por participar en el certamen, además de observar a todo un pueblo unido de manera uniforme en una misma dirección, aupando al plantel dominicano”, expuso Díaz