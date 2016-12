Bisbal: “Lo que más disfruto de Navidad es que me desconecto”

La Navidad es una de las épocas que el cantante David Bisbal más disfruta, porque le permite escaparse a su tierra natal, Almería, para estar con su familia y desconectarse. “Lo que más me gusta de la Navidad es que llego a mi casa, estoy con mi familia y me desconecto, estoy con mi hija, con mi pareja, puedo bucear, puedo hacer un paréntesis y parar”, reveló a Dafne Guzmán para la Entrevista Christmas Edition, a transmitirse este domingo 25 de diciembre, Día de Navidad, a las 10:30 de la noche por Teleantillas.



Define el 2016 como un buen año, donde trabajó pero también disfrutó de su nueva conquista, bucear. Confesó sus escapadas a Isla Catalina en República Dominicana, donde ha podido desarrollar esa pasión.



David Bisbal se ha embarcado en la promoción de la producción “Hijos del mar”, su nuevo disco, el que define como “muy autobiográfico”.



Para el 2017, le espera una gira por México, Latinoamérica, en la que espera poder visitar el Caribe y, desde luego, República Dominicana. Recientemente, Bisbal acaparó la atención de la farándula por el beso que le dio a quien fuera su novia durante el reality Operación Triunfo, donde se dio a conocer como artista.



A esto solo respondió: “Siempre he tratado de explicar a la prensa, eligieron ese momento del abrazo con Chenoa, pero los protagonistas éramos todos”, dijo al aclarar que en ese momento se realizaba el reencuentro de quienes fueron sus compañeros en el concurso y por tal razón, todos eran los protagonistas y no ese episodio que se viralizó.



Entre otras declaraciones, el intérprete de “Ave María”, y quien está de estreno con el sencillo, “Antes que no”, dijo que si algo le parece injusto en las personas es la “traición”.