El CODUE reitera observaciones a CP son ilegales

22/12/2016 12:00 AM - María Teresa Morel

El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Fidel Lorenzo Merán reiteró ayer que los motivos del presidente Danilo Medina para observar el Código Penal violan el artículo 37 de la Constitución. “Las llamadas eximentes, propuestas en el artículo 110 de la pieza legislativa, de cualquier forma que las plantee el presidente de la República, siguen constituyendo una violación al artículo 37 de la Constitución de la República que protege la vida desde la concepción”, dijo el religioso.



Señaló que es evidente que existen planes de diversos sectores, entre ellos, organizaciones sin fines de lucro financiadas con fondos extranjeros y toda una “industria económica de la contraconcepción”, que ejercen presiones para que la pieza legislativa que se considera avanzada y a la altura de los nuevos tiempos, finalmente no se apruebe.



Indicó que no es cierto que la penalización del aborto sea la causante de miles de muertes maternas en el país, ya que en gran parte de la vida republicana, la penalización del aborto se mantuvo presente por más de cincuenta años.



Informó que según cálculos conservadores, cada año mueren en los Estados Unidos alrededor de 50 a 100 mujeres como consecuencia del aborto legalizado, lo cual significa que hoy en día mueren igual o mayor cantidad de mujeres debido al aborto legal que las que morían debido al aborto ilegal antes de 1973, año en que se legalizó a nivel nacional, a petición, durante todo el embarazo.



Dijo que actualmente en los Estados Unidos se realizan más de 50 millones, cantidad que se considera espeluznante. Indicó que a esa cifra hay que incluir los varios millones más de abortos causados por el uso de anticonceptivos, como la píldora anticonceptiva (incluyendo la “del día siguiente”), el dispositivo intrauterino y el inyectable Depo-Provera y embriones que mueren a causa de técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro, entre otros métodos, lo que constituye una “industria del terror”.