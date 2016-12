Crean maquillaje para disimular imperfecciones

22/12/2016 12:00 AM - Jessica Bonifacio

La línea dispone de bases personalizadas que ayudan a cubrir imperfecciones de la piel, como cicatrices, y hasta tatuajes; brindando un aspecto natural sin dejar rastro de la afección. Cuando las persona sufren de imperfecciones en la piel como cicatrices, acné o arrugas, en ocasiones, se sienten acomplejadas, porque les resulta difícil pasar desapercibidas por las marcas, o cubrirlas con algún producto. Sin embargo, hoy en día existe un cosmético que cumple con esa función.



Ese es el objetivo de Custom Blend, de la línea Cosméticos Motives de Loren Ridinger, “bases personalizadas que se idearon con la finalidad de ayudar a ocultar defectos o enfermedades de la dermis como el vitiligo”, manifiesta la estilista del Centro de belleza Pretty by Nancy y distribuidora de la marca en el país, Nancy Rodríguez.



Con la llegada al país de esta línea, el salón de belleza dio formal apertura al Make up Center and Studio para auxiliar a todas las personas que se sientan conforme con el propósito la marca.



Además, la estilista afirma que esta marca también beneficia a las personas que tienen tatuajes y desean taparlo.