Defensa Pública apoya el veto al Código Penal

La coordinadora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Laura Hernández Román, aseguró que está de acuerdo con el veto que hizo el presidente de la República, Danilo Medina, al Código Penal en lo que respecta al tema del aborto. Aclaró, a su salida del acto de celebración del día del defensor público que se realizó en la Ciudad Colonial, que no cree en el aborto abierto, pero indicó que existen situaciones extraordinarias que sobrepasan lo cotidiano y que tienen que ponderarse.“Yo no creo que la penalización, ni el aumento de la pena, sea la solución”, expresó.



Hernández Román expresó que aunque el aborto se penalice, seguirá ocurriendo, y que frente a esto, “cualquier mujer, por conciencia religiosa, siempre tiene libertad de optar por la vida, pero aquellos que no piensen igual que los que somos católicos o cristianos practicantes, deben tener derecho a tener opciones que no impliquen el riesgo de su vida”, explicó.



Resaltó además que si se penaliza el aborto como está planteado en el Código Penal, se estaría penalizando la pobreza porque quienes tengan recursos podrán salir del país a hacerse un aborto y las mujeres pobres se lo van a hacer debajo de un puente o van a quedar estériles.



“Con eso hay que ser muy objetivos, independientemente de nuestros criterios religiosos”, aseveró.