Discusión sobre el aborto tiene a RD sin nuevo Código Penal

Sectores de la sociedad se muestran preocupados porque el debate entorno a la despenalización del aborto no ha permitido la aprobación de un nuevo Código Penal. La discusión respecto a la modificación del Código Penal Dominicano tendrá, para el 2017 20 años, doce de estos en el Congreso. El presidente Leonel Fernández en su primer Gobierno en 1997 creó las comisiones para modificar los códigos penal y civil, los que hasta esta fecha aún no ha sido aprobados, tras ser observado el penal, por segunda vez, por el presidente Danilo Medina.



Para las Fundaciones Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Justicia y Transparencia (FJT), este estancamiento perjudica la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la delincuencia común.



Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, manifestó que la modalidad del crimen cambió y hay una serie de infracciones que no están contempladas en la actual legislatura, vigente desde el siglo XIX.



“Hoy existe el crimen organizado, que no existía en el siglo XIX, los delitos de prevaricación se han ido perfeccionando”, dijo Castaños Guzmán, al tiempo que señaló que la reforma penal de la República Dominicana sigue estando inconclusa mientras no se apruebe el nuevo Código.



“El Código Penal no solo es aborto, también es libertad de expresión, delitos electrónicos y de alta tecnología, entre otras tantas infracciones, las cuales necesitan ser actualizadas a la realidad social imperante”, señaló Trajano Potentini.



Avances



La Finjus considera que el Código Penal, exceptuando el tema del aborto, representa grandes avances; como establecer pena de 40 años de prisión para los que cometan feminicidios y sanción similar para los que usen contra personas el químico conocido como “ácido del diablo”. Resaltó que también agravan algunos robos. Dentro de las modificaciones al Código Penal, se fija la acumulación de las penas hasta 60 años de prisión, una de las principales novedades de la pieza legislativa.



Propuestas



Castaños Guzmán plantea que el presidente de la República, Danilo Medina, como líder debe construir con sus legisladores el consenso en torno al tema que imposibilita la aprobación del Código, que es el tema del aborto.



En tanto que la FJT propone que se saque el tema del aborto del Código y que se cree una legislación especial sobre el tema.



Potentini manifestó que las causales observadas por el presidente encuentran cobertura constitucional, aunque entienden que finalmente le corresponderá al Tribunal Constitucional tratar el tema de la despenalización del aborto.

Acoge la observación presidencial

El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, acogió con satisfacción la observación realizada por el presidente Danilo Medina al Código Penal, aprobado por el Senado de la República el pasado 14 de diciembre.



La coordinadora del CEG-INTEC, Lourdes Contreras, manifestó que la observación presidencial es un acto de coherencia y respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las mujeres del país.



Dijo que el tema de la despenalización del aborto no es un asunto de religiones, sino de salud pública.