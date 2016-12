Karen Ricardo: “Danilo hace un ejercicio justo de protección a la vida”

Sobre el tema del aborto se maneja mucha desinformación, sostuvo la diputada por Santo Domingo Este, Karen Ricardo. “Tenemos que sincerizarnos, dejar de lado la doble moral y la hipocresía que encierra un tema como este”, precisó.



Aclaró que en la observación hecha por el Ejecutivo al Código Penal no hay ninguna intención de promover el aborto.



El Presidente no quiere abortos, favorece la vida

“El Presidente no quiere que se apruebe el aborto, completamente falso. Tan falso como la vez de la reforma constitucional en la que se planteaba que había diputados pro vida y pro aborto”.



“Lo que el Presidente ha planteado es una excepción cuando se trata de vida, cuando se trata de derechos humanos. Cuando se trata de salvar la vida de la madre”, aseguró.



Ejercicio justo de protección a la vida

En su carta, enviada a la Cámara de Diputados, el presidente Danilo Medina observó los artículos 107, 108, 109 y 110. Corresponden a la sección III del recién aprobado Código, sobre interrupción del embarazo.



Se refiere a los casos en que en la vida de la madre corre peligro, cuando ha sido víctima de violación o incesto. De igual modo cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.



Con esto el mandatario intenta hacer un justo equilibrio de protección de derechos y humanidad.



Es un tema de humanidad

Sostuvo que lo que se tiene es que ser sensato. Aprovechar esta época de paz, solidaridad y advenimiento para reflexionar. “Legislar con responsabilidad”, enfatizó.



Karen Ricardo fue entrevistada por los comunicadores Pedro Jiménez y Liselotte Núñez. Participó en el programa Despierta RD, que se transmite de 6 a 8 a.m., de lunes a viernes por Telecentro, canal 13.



Ricardo enfatizó que los abortos en el país no se acabarán con solo llamarnos pro vida.



Educación sexual basada en valores

“Aquí se tiene que hablar de educación sexual obligatoriamente basada en valores. Se está promoviendo el morbo 24 horas al día, ¿Y eso no lo vamos a legislar?”, se preguntó.



No podemos legislar solamente para los que vamos a la iglesia. Si fuera así, no habría problemas, porque la mayoría nos planificamos. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no siguen una orientación cristiana?



“Yo tengo que entregar a veces 20 canastillas y 13 ó 14 de ellas son para menores de edad. Es una cosa que parte el alma”, expresó.



Es un tema de toda la sociedad

Señaló que este no es un tema de partido de Gobierno es un tema de la sociedad.



Dijo que esta es una oportunidad apropiada para llegar al consenso. Para saber que la vida de los pobres también tiene que cuidarse.



Sostuvo que ha sido una responsabilidad del Presidente, pero no debe quedarse ahí. “Tenemos que unificarnos y hacer un trabajo en conjunto con el Gobierno”.



Indicó que se debe actuar con coherencia y esa fortaleza de que somos pro vida llevarla de la palabra a la acción. Planteó que la dignidad del ser humano también es un tema de derecho y se tiene que legislar para eso.



Expuso que siempre ha sido una mujer pro vida. Una mujer de fe, educada por las monjas Carmelitas, mujeres de luz y bendición que le enseñaron el valor humano.



“Jamás pensar que muchos de nosotros lo que queremos es aborto, lo que queremos es vida para todos y todas.”



Plataforma “Empoderarte”

Insto a dar seguimiento a la plataforma “Empoderarte”, que promueve desde el Congreso Nacional. Para que los ciudadanos se expresen y planteen temas que deseen socializar.