Leonel dice que el 2017 es el año reestructurar PLD

22/12/2016 12:00 AM - Miguel Ponce

Santiago. El expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró que el 2017 debe ser declarado el año de la reestructuración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y anunció una serie de medidas para devolverle su esencia. Durante el almuerzo navideño en la gran Arena del Cibao, el también presidente del PLD dijo que el próximo año será de readecuación y reactivación de la organización, que empezará con la convocatoria del comité central para asignarle funciones a ese organismo.



“Cuando muchos periodistas me preguntan y usted qué dice del 2020 y digo que antes del 20 está el 2017, el que tenemos que declararlo como el año del PLD. Tenemos que asignarle funciones al Comité Central que no puede continuar teniendo generales sin tropas”, adujo el exmandatario. Fernández dijo que deberán volver a los comités de base, a las reuniones periódicas y comenzarán a aplicar orden y disciplina en las filas de la organización.



“Tenemos que entender que el pueblo ha depositado su confianza en nosotros y no para que nos convirtamos en busca cargos y busca puestos, sino para defender la dignidad, la soberanía y autodeterminación del pueblo dominicano”, indicó. El presidente del PLD expresó que uno de los desafíos de la entidad política es retomar sus raíces, para lo que iniciarán un proceso de reorganización el venidero año. Recordó que los puestos se ganan en base al prestigio y la autoridad en base a la defensa de los legítimos intereses del pueblo dominicano.



Fernández manifestó que la democracia del partido solo depende del propio PLD. En el encuentro estuvieron el secretario general de la organización, Reinaldo Pared Pérez; el exprocurador Radhamés Jiménez; el alcalde Abel Martínez; los senadores de Santiago, Julio César Valentín; Santiago Rodríguez, Antonio Cruz, y de La Vega, Euclides Sánchez. El alcalde de Puerto Plata, Walter Musa, el exvicepresidente Rafael Alburquerque; Bautista Rojas Gómez y Domingo Jíménez, así como algunos seguidores del proyecto político de Fernández.