Leonel dice que el PLD no tiene contrincante

El expresidente Leonel Fernández sostuvo este jueves que su partido tendrá “que inventar un adversario fuera para crear temor en el en el Partido de la Liberación Dominicana” ya que la falta de amenaza exterior genera conflictos internos en la organización.

“El éxito también nos ha llevado a que no tenemos contrincantes, no tenemos una fuerza exterior que desafíe al Partido de la Liberación Dominicana. Sabemos que la cohesión interna se da cuando hay alguien afuera que desafía, pero como nadie nos está amenanzado desde afuera el temor es que los conflictos se concentren al interior del Partido, y que algunos compañeros ven como rival al otro compañero suyo y no al adversario que está fuera, así que tendremos que inventarnos algún adversario fuera para que le cree algún temor al Partido de la Liberación Dominicana”, subrayó.

El presidente del PLD sostuvo que el 2017 será declarado como el año de los cambios en la organización. “El PLD no será una maquinaria electoral, será el partido político que siempre soñó el profesor Juan Bosch”, dijo.

Sostuvo que la masificación del PLD a partir del 2002 generó mayores conflictos pero que eso también ha permitido cosechar victorias electorales. “El profesor Juan Bosch tuvo razón la calidad atrajo la cantidad, pero ahora tenemos que invertir la dialéctica, la cantidad tiene que generar la calidad y ese es el punto en el que estamos”, explicó.

Dijo que el PLD no había puesto atención al tema de los retos de mejora “no por miopía política de nuestros dirigentes, no por negligencia, no porque no lo sepamos sino porque a partir del 1994 hubo una reforma constitucional que establecía elecciones cada dos años y la prioridad era ganar las elecciones y cumplimos la tarea todas las elecciones habidas y por haber”.