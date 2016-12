Padres animan a sus hijas a hacer atentados

Beirut. Dos vídeos publicados en internet muestran a unos supuestos padres yihadistas animando a sus dos hijas menores de edad, de siete y nueve años, a cometer atentados suicidas en Damasco. En la primera grabación, cuya autenticidad no pudo ser comprobada, aparece el presunto padre sentado en medio de las dos niñas, que llevan velo negro.



El progenitor pregunta a una de las menores, identificada como Fátima, cómo se encuentra, a lo que ella responde: “Voy a cometer un atentado suicida”.



Poco después, la niña afirma que el ataque será en Damasco, en contestación a otra pregunta del padre, que la sigue interrogando sobre si permitirá que “los infieles” la violen o secuestren, a lo que la menor responde negativamente.



El adulto también se dirige a Islam, supuesta hermana de Fátima, y le pregunta: “¿Tienes miedo?”, a lo que la menor asegura que no lo tiene.



“¿No tienes miedo porque vas a ir al cielo?”, insiste el padre, y la niña reitera que no.

En el otro vídeo, cuya autenticidad tampoco pudo ser verificada, aparece la supuesta madre de las niñas, identificada como Abu Nimr, ataviada con un niqab (velo que cubre todo el rostro), despidiéndose de sus hijas, que no llevan velo y están vestidas como si fueran a salir a la calle con abrigos y gorros de invierno.