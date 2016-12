The New York Band, 30 años después y sigue “como el buen vino”

Ya es un hecho que The New York Band está de regreso. Un retorno a los escenarios, como agrupación, que engalanan con la celebración de los 30 años de creación de la orquesta con tres conciertos producidos por Edilenia Tactuk, los cuales se convirtieron en una verdadera fiesta.



A diferencia de las presentaciones que han realizado desde su reaparición el pasado mes de mayo, con un homenaje incluido en los musicales de los Premios Soberano 2016, la celebración de las tres décadas en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua contó con un montaje que inyectó un concepto diferenciador a cada tema y permitió que fuese un show más dinámico. Más de 23 canciones, 11 músicos, siete bailarines, dos invitados, una serenata, las coreografías que han caracterizado a la agrupación y recuerdos en fotos y videos, formaron parte de las más de dos horas que duró el quinteto en el escenario.



Recreando la parada de trenes Hilton Passageway de Nueva York, Cherito, Miosotis y Tony Swing empezaron el repertorio con “Nadie como tú” y “Dame vida”, para de inmediato anunciar a Irisneyda y a Franklin, y continuar con “Si tú eres mi hombre”, “Corazón de azúcar”, entre otras. Para cantar “Te quiero amante”, convirtieron el escenario en la fachada de un edificio típico del Bronx, según explicó Miosotis, y el propio Cherito se la cantó a una fanática que escogieron por Instagram con anticipación.



“Solamente con el apoyo de ustedes se han mantenido nuestras canciones por décadas y décadas. Hoy celebramos 30 años de The New York Band y queríamos hacerlo con ustedes porque solo así fue que pudimos lograr un gran reconocimiento, el cual ha sido muy importante para nosotros, como lo es el Soberano al Mérito”, dijo Cherito.



Al cancionero se sumaron “El pecado”, de Amanda Miguel, en la voz de Iris; “Amada mía”, “Si tú no estás”, entre otras, seguidas de un midley romántico a cargo de Iris y Miosotis, donde incluyeron “Como tú mujer” de Rocío Dúrcal y “Si no te hubieras ido”, de Marco Antonio Solís; todo un momento lleno de romanticismo, cuando fue interrumpido por un enérgico Tony Swing y su propia versión en merengue ochentero de “Uptown funk”, de Bruno Mars, mezclada con “Comando” (Bulin 47) y “Vamos a ponernos locos” (Mark B).



Cherito y Miosotis anunciaron la parte en la que cada uno recordaría la trayectoria individual que han creado, una de las secciones más aplaudidas y bailadas. Sonaron canciones como “Amada mía”, “Señora” (“Él me dijo que era libre), “Ella quiere un pedazo” y “Cómprame un carro”, entre otras.



“Esto es una muestra de que el merengue es para siempre”, exclamó Cherito. “¡La música más hermosa del mundo, el planeta y el universo es esta!. Hoy queremos declarar que el próximo año 2017 será el año del merengue”, agregó el también compositor.



El primer invitado, previo a finalizar el concierto fue July Mateo “Rasputín”, con su icónico tema navideño “Viejo año”; y para terminar, sobre una plataforma giratoria llegó el comunicador Domingo Bautista. “Hay un tema que marcó el fenómeno de esa banda, esa época, ese merengue, y sobre todo de lo que fue Domingo Bautista y The New York Band”, dijo el comunicador, y de inmediato se posicionaron para, a ritmo de “Dancing Mood” (1990) ponerle el sello de oro a la celebración de los 30 años de una agrupación que marcó un precedente en la historia del merengue dominicano.



Las presentaciones se realizaron en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua las noches del martes y miércoles pasado y mañana llegará a Gurabito Country Club, Santiago.

Declaración

