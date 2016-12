La agrupación “Rikar2nes” celebra su primer año en la música

23/12/2016 12:00 AM - El Caribe

La agrupación Rikar2nes celebra su primer aniversario en la industria discográfica como un concepto innovador que valoriza las raíces de la música típica. “Somos un proyecto sólido comprometido con la proyección de la música típica dominicana y gracias a Dios hemos contado con el respaldo del público, de diversas firmas y grupos empresariales que han creído en nosotros”, sostuvo Nao Peña, manejador del colectivo.



En este año 2016 lanzaron “Pa´ la cima”, su primer trabajo discográfico, donde se incluyeron temas como “Ya no creo en ti”, “La mordidita” y “Adicto a ti”, entre otros. Rikar2nes presentó credenciales en la ciudad de New York, seguido de una extensa gira de presentaciones en toda la televisión nacional. Entre los elementos resaltables del grupo se destaca la impecable imagen que ofrecen en cada una de sus apariciones en público.



“A nivel de presentaciones, el grupo amenizó 219 bailes en su primer año y para este mes de diciembre el colectivo típico tiene 45 fiestas confirmadas”, indicó Peña. El grupo artístico produce su propio espacio de radio, de lunes a viernes en horarios de 4:00 a 5:00 de la tarde por Xtrema 92 FM, resultando una plataforma interesante para compartir novedades artísticas, itinerarios y noticias del conjunto.



Rikar2nes está integrado por Olvis García, Kelvin Ross, Aníbal Daniel La Voz, Emmanuel Cabrera, Junito Tambora, Hensy Güira, Edwin en el bajo, René acordeonista, Kadafy en la conga, Eddy en el saxo y el pianista Deivit Landestoy, director de la banda.



Para el 2017 finalizarán el material audiovisual de la canción “Ya no creo en ti” y para inicios de año contemplan otra gira promocional por varias ciudades de los Estados Unidos.