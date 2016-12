Conexión Oklahoma domina la NBA

Ayer fueron compañeros en el Thunder de Oklahoma. Hoy son rivales que dominan la NBA. Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden son los tres más potentes candidatos para optar por el premio al Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la actual temporada en la liga estadounidense. Ellos están unidos por un pasado común. Empezaron sus carreras con la escuadra de Oklahoma y desde 2009 -cuando escogieron a Harden en el draft de novatos- hasta 2012 llegaron a formar uno de los mejores tríos de la NBA, al grado de disputar 216 encuentros juntos, incluida la Serie Final ese último año.



Harden fue el último de ellos en llegar, pero el primero en salir cuando en el verano de 2012 el gerente general, Sam Presty, decidió enviarlo a los Rockets de Houston tras haber acaparado el honor del Sexto Hombre del Año. Harden no tardó en mostrar repertorio anotador en Houston.



Cuatro temporadas después le tocó el turno a Durant, quien esperó su agencia libre para fichar con los Warriors de Golden State, una escuadra que venía de caer en la Serie Final después implantar un récord en victorias (73-9) en la contienda regular. Westbook, que se mantiene como un Thunder, no vio con buenos ojos la salida de su compañero, el primero que llegó a la organización cuando esa franquicia estaba en Seattle (2007-08). Westbrook y Durant vistieron el uniforme de Oklahoma en 527 choques. Westbrook es es ahora la estrella solitaria.



Con cada uno de ellos jugando a un nivel fuera de serie para equipos rivales, muchos se preguntan qué hubiese pasado con el Thunder si se hubiesen mantenido reunidos allí. Es que Durant, Westbrook y Harden aparecen como los tres principales candidatos al premio de JMV.



Durant ha agregado una evidente mejoría defensiva a su juego y sigue volando alto en Golden State. El espigado delantero promedia 1.6 bloqueos por juego, la mayor cifra en su carrera, amén de registrar el average más alto de rebotes (8.4). Su media de puntos está en 25.7, estadística con la que lidera a su organización, además de encabezar a los Warriors en tiros libres intentados y anotados, en totales de balones capturados y bloqueos. Es el único jugador en la NBA que figura entre los mejores diez en anotación y porcentaje de tiros de campo.



Actualmente sus Warriors tienen el mejor registro de ganados y perdidos de la NBA (25-4). Durant lanza para un espectacular 53.9% desde el campo y para un inmejorable 40.6% desde el arco de tres puntos. Westbrook lidera la NBA en anotación 31.3 y en eficiencia 29.9, un renglón que es muy determinante a la hora de escoger un JMV.

Westbrook promedia triple doble en esta temporada gracias a sus 10.8 asistencias y 10.5 rebotes por partido. Ha tenido 13 juegos de tres dobles dígitos, mientras el resto de los jugadores de la NBA solo ha realizado 17 encuentros de este tipo.



El explosivo armador de Oklahoma llegó a realizar triple doble en siete partidos seguidos, algo que no sucedía desde que lo hizo Michael Jordan en 1989. Él tiene posibilidades de igualar a Oscar Robertson, quien concluyó la campaña 1961-62 con triple doble (puntos, asistencias y rebotes).



La única piedra en el camino que podría obstaculizar el galardón para este explosivo armador es el récord del combinado de Oklahoma, que todo indica que se hilará fino para poder clasificar entre los ocho mejores en el Oeste. Hoy el Thunder es el séptimo clasificado en el Oeste con registro de 17-12. Lo de Harden en Houston es igual de especial. Él funge como armador de los Rockets cuando muchos pensaban que no podía.

Harden lidera la NBA en asistencias con una media de 11.7. Además es el quinto mejor anotador de la liga gracias a sus 27.8 puntos por noche. El jugador zurdo tiene el potencial de emular a Nate Archibald, quien en la campaña de 1972-73 lideró el circuito en puntos y asistencias. El único que lo ha hecho hasta hoy.