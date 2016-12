Depende de Seattle si Canó juega en la semifinal invernal

23/12/2016 12:00 AM - Cynthia Morillo

A pesar de que Robinson Canó no pudo llegar más allá de la Serie Regular con las Estrellas Orientales, aún existe la posibilidad de verlo jugar con otro uniforme en la Serie Semifinal del torneo invernal dominicano 2016-17. “Me gustaría, pero tendría que hablarlo con el equipo. Me serviría para prepararme para el Clásico Mundial de Béisbol pero tendría que hablarlo con el equipo a ver qué dicen”, dijo Robinson Canó previo al partido entre Leones y Estrellas, que concluyó anoche con la victoria para los rojos.



Durante sus declaraciones a los medios en el estadio Tetelo Vargas, el estelar dominicano habló de tener un permiso por unos 10 partidos con las Estrellas, aunque no siempre estuvo seguro de ello. “Creo que son 10 partidos”, señaló. Ahora, con el conjunto verde descalificado queda abierta esa posibilidad.



Una vez más, Robinson Canó se colocó el uniforme oriental con la intención de ayudar a clasificar a los verdes, en un partido de vida o muerte que al final favoreció 6-4 a la tropa roja. Al ganar las Águilas sobre los Gigantes, se definió por completo el cuadro de los equipos clasificados a la serie semifinal del torneo invernal dominicano.



Como buen hijo de San Pedro de Macorís, fue ovacionado en su hogar por los fieles fanáticos de las Estrellas que con sus cámaras y aplausos vociferaban “robbie” en cada turno que agotó.



“De verdad, quería jugar con las Estrellas, este era el último momento que tengo para hacerlo. Este un juego que uno nunca sabe cómo terminará”, apuntó el segunda base, quien finalizó con promedio de .298 y 103 impulsadas en 161 partidos con los Marineros en 2016.



Rodeado de diversos medios de prensa en el hogar de las Estrellas, Canó destacó que a pesar de que el permiso de jugar en el béisbol invernal había sido otorgado con mucho tiempo de anticipación, este era el momento más oportuno para su entrada a juego.



“Esto es un 50 y 50, si se perdía se iban y si se gana se seguía”, expresó Robinson, quien la última vez que jugó en la postemporada fue en el 2014-2015, en cinco partidos.

El jugador de Seattle, que conectó 39 cuadrangulares en la pasada temporada, pudo ser añadido al roster semanal de 45 jugadores, y de inmediato colocado en la nómina diaria de 28 jugadores, debido a que sustituyó al lesionado lanzador Edward Valdez.

Canó: “Quería jugar con las Estrellas”

Con el orgullo de jugar por las Estrellas y con la tristeza por no ver avanzar más allá a las Estrellas Orientales, Canó fue recibido por el público petromacorisano que lo aclamó durante sus cuatro turnos al bate anoche ante los Leones del Escogido.

Lamentablemente, con su bate no pudo aportar a la ofensiva como bateador designado pero hizo el intento de motivar a sus compañeros que lucharon hasta la última entrada.