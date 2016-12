EEUU es testigo y colabora en Iniciativa Laredo

La “Iniciativa Laredo”, no tiene de Estados Unidos mayor participación que la de testigo. El acuerdo de República Dominicana y Haití busca modernizar la frontera entre ambos países. Esta iniciativa pretende replicar la experiencia en materia comercial del cruce entre Estados Unidos y México. Así lo aseguró ayer el viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera, al dar explicaciones sobre la iniciativa firmada entre autoridades haitianas y dominicanas el pasado 6 de diciembre, en la Universidad Internacional de Texas.



“Cuando se refiere al apoyo de Estados Unidos, ellos firman como testigos… simplemente la embajada (norteamericana) nos ha brindado cooperación, ha servido como testigo y va a ir como parte del acompañamiento”, dijo ayer Rivera durante un conversatorio que buscaba aclarar los alcances del acuerdo.



El viceministro indicó que la iniciativa no fue un asunto planificado, sino que surgió luego de que la Universidad, que tendrá la coordinación técnica, invitara a una delegación dominicana y haitiana a conocer un programa de desarrollo y administración de fronteras entre Estados Unidos y México, en el paso de Laredo, uno de los cruces de mayor impacto comercial en la frontera más transitada del mundo. “Cuando fuimos a Laredo no existía la idea de firmar, pero cuando vimos lo que existía ahí quisimos hacer una declaración para replicar la experiencia”, señaló Rivera.



Desde hace días sectores de la sociedad venían criticando esta iniciativa de Laredo por varios asuntos, entre ellos el alcance legal de un acuerdo que no se sabía y que el canciller Miguel Vargas, magnificó cuando lo dio a conocer. Otras dudas surgieron en torno a la participación de Estados Unidos en un tema domínico-haitiano, además el cumplimiento y compromiso que asuma Haití, tomando en cuenta las experiencias en otros acuerdos que quedan en el aire.



Entre los firmantes están por parte de Dominicana, Hugo Rivera, el diputado Darío Zapata y el consultor en materia haitiana, Sucre Feliz. Por Haití firmaron dos congresistas. Además sendos representantes de la academia texana y de las embajadas estadounidenses, en República Dominicana y Haití.

Los compromisos, según el documento firmado

En el conversatorio con los periodistas se entregó una copia del documento en inglés firmado por las delegaciones, el cual suscribe un compromiso en los siguientes aspectos: la creación de un plan de modernización de la frontera a corto y largo plazo, la presentación de un proyecto de financiamiento, un presupuesto para ese plan de desarrollo fronterizo y apoyo a las iniciativas de las empresas binacionales.