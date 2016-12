El PLD y su candidato para el 2020

Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, Francisco Javier García, Margarita Cedeño y Temístocles Montás son los posibles precandidatos a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Anoten, además, aunque nadie se lo imagine, a Miguel Solano.



¿Por qué no figura en línea Danilo Medina?



En el artículo del pasado viernes expuse que por lo que ha publicado la prensa, se nota que, a cuatro años de la consulta electoral, está latente la lucha por la candidatura presidencial peledeísta.



Lo que percibo, en base a mis modestos conocimientos de la política vernácula, es que en los adentros del PLD, de nuevo, como ocurrió meses antes de que el presidente Medina decidiera optar por la reelección, correrán como precandidatos los mismos personajes citados.



Fernández, Pared Pérez, Javier García, Margarita Cedeño y Montás de seguro que sin mucha dilación van a comenzar sus alharacas electorales.



Debo precisar que el ingeniero Radhamés Segura, quien fue uno de los primeros que dio a conocer su interés por aspirar a la Presidencia de la República, pronto anunció su retiro de la contienda electoral.



Sorpresa: Miguel Solano, conocido poeta, narrador y cuentista, es un veterano dirigente del PLD. Y, para mi sorpresa, supe que se lanzará al ruedo.



Solano es un nuevo precandidato peledeísta, aunque no he visto nada publicado al respecto.



Si de aspiraciones “claras” se trata, hay que escribir -con lenguaje afirmativo- sobre la aspiración de Leonel Fernández, quien ha sido tres veces Presidente de la República.



El pasado lunes, en Nueva York, Fernández le reveló a la periodista dominicana Esperanza Ceballos, de la cadena Univisión, que “si se lo piden se postularía para la Presidencia en el 2020”.



De manera que respecto a Fernández, quien es el presidente del PLD, ya no hay que hablar de especulación periodística porque, aunque afirmó que “es muy temprano para referirse a una posible candidatura suya”, se advierte que cuando llegue el momento adecuado, digamos dos años antes de concluir el nuevo período presidencial de Danilo Medina, no vacilará en lanzarse oficialmente en busca de ser mandatario por cuarta ocasión.



Sobre Pared Pérez, Javier García, Margarita Cedeño y Montás, esperen -en un tiempo prudente- sus declaraciones con miras a la consulta comicial del 2020.



Claro, si es que el presidente Medina no opta por un tercer mandato. ¡Aunque dudo mucho que eso vaya a ocurrir!