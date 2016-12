Velas para decorar la mesa navideña

Las velas se han convertido en un elemento necesario a la hora de decorar los hogares en Navidad, ya que brindan una luz relajante y cálida. En cada decoración, los elementos seleccionados tienen su función, la de embellecer el ambiente. Por ejemplo, utilizar velas en Nochebuena adorna y también brinda un aire de serenidad entre los seres queridos.



Para colocarlas como centro de mesa puedes elaborarlas o comprarlas de diversos diseños, formas y colores, todo de acuerdo a tu creatividad y gusto.



Sin embargo, se debe evitar elegir las que emanen olor al encenderlas para que no opaque el de la comida, y esto, moleste a los invitados.



Aunque una de las más usadas son las velas doradas, adornadas con flores y ramas por las familias, para decorar la mesa de la cena de Navidad existen otros colores alusivos a la época.



Puedes preparar las velas en bandejas de madera, con abetos, tomillo, piñas secas, o frutos rojos o ramas; asimismo, en una maceta, o tronco con lazos, flores, campanitas, u optar por ponerlas sobre platos de color blanco, agregando semillas, monedas y otros ornamentos que evoquen amor, paz, amistad y bienestar.



Sitúa estas velas en superficies seguras, preferiblemente, dentro de vasos lisos de vidrio, candelabros ornamentales, vajillas con diseños u otras bases que sean seguras.



De igual manera, es importante que no estén en la orilla para que no se caigan o se inclinen sobre tus invitados, y así evitar, incluso, que la cera caliente no toque los muebles y manteles que se encuentren alrededor.



Sobre las tonalidades de las velas, cada una indica diferentes aspectos, porque tienen su propia vibración, que puede resultar favorable o no para las personas. Trata de encontrar el color que vaya acorde con este tipo de actividad familiar.