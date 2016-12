Bebidas para brindar en Nochebuena

24/12/2016 12:00 AM - Ivelisse Santos

Llegan las fiestas, y las razones para brindar se multiplican. Algunos para agradecer lo que les pasó durante el año, y otros para festejar que terminó lo que no fue tan bueno, renovando las esperanzas.

Estas celebraciones traen consigo muchos momentos para compartir en familia, con amigos y otros invitados, y brindar con bebidas que incluso han sido creadas para estas fechas.

Para brindar, todos tenemos nuestras bebidas favoritas, pero muchas veces también dependen de factores externos a nosotros mismos, como por ejemplo el tipo de evento al que vamos o el presupuesto del que disponemos.



Sin embargo, cuando llega el 24 de diciembre y nos reunimos en familia para la cena navideña es bueno conocer cuáles son las mejores bebidas para este día, y así disfrutar ese momento de la mejor manera.



Por ejemplo, la temperatura del vino blanco es muy importante, ya que se debe de tomar frío y más aún si es un vino blanco seco. Todavía es muy común ver personas que sirven el vino blanco a temperatura ambiente, como si fuera tinto. Es importante recordar que el vino blanco frío podrá equilibrar perfectamente bien los sabores intensos y definidos de algunos de los platillos que se degustarán. Hay una multitud de opciones, tanto nacionales como importadas. En los vinos importados tienes igualmente opciones tan diversas como vinos europeos, así como vino chilenos o argentinos más económico.



A la hora de brindar, de las felicitaciones, e intercambiar los regalos, lo mejor es definitivamente brindar con una copita de vino espumoso. Si tu presupuesto te lo permite te recomendamos un champagne francés. En el mercado los hay de diferentes de precios. En la mesa dominicana, definitivamente, no puede faltar la cerveza. Eso si… tómala despacio porque este tipo de bebida tiende a llenar mucho y no podrás disfrutar la cena