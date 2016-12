Cenar con la familia mueve viajes al interior

24/12/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

Con su equipaje en manos y acompañada de sus dos nietos, Socorro Rojas llega a la 1 de la tarde de ayer a la terminal de autobuses ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. La señora compra un boleto con destino hacia su añorado pueblo Castillo, ubicado en la provincia Duarte, donde nació y permanecen su madre y gran parte de su familia. “Yo me voy a pasar Noche Buena con mis familiares”, dice sonriente mientras espera el autobús.



En tanto, en la calle José Martí esquina Ravelo, Milagros Feliz abordaba una guagua que la llevaría a San Pedro a reencontrarse con sus seres queridos. “Con ellos me pasaré la Navidad y Año Nuevo”, expresa.



Con este motivo, cientos de personas llegaron a las diferentes terminales de autobuses diseminadas en el Gran Santo Domingo.



Según cuenta el encargado de operaciones de la parada de autobuses de la autopista Duarte, a la 1 de la tarde había despachado 120 guaguas hacia la región Norte.



En el día de hoy, Hipólito Vélez estima despachar más de 200 unidades.



Mientras, a las 11:30 de la mañana en los alrededores del Parque Enriquillo, el control de la terminal Astrapu, Ramón Acosta, había despachado 13 guaguas con rumbo a San Pedro de Macoris y Juan Dolio. Allí los viajes iniciaron desde las 5:30 de la mañana.



El operador indica que a diferencia del pasado año, la cantidad de personas que se moviliza hacia esta parte del país en víspera de Nochebuena, bajó un poco.



De acuerdo con Mileysi Almánzar, gerente de operaciones de Aptra Santo Domingo, ubicada en la Ravelo esquina Duarte, un día como hoy se espera transportar hasta 3 mil personas.



En la “Parada del Sur”, ubicada entre las avenidas 27 de Febrero y la Duarte, también se observó un importante flujo de pasajeros.



Hasta la 1:20 de la tarde, el movimiento de personas que se dirigían hacia el interior del país, en la “Parada Región Sur”, ubicada en la Isabel Aguiar casi esquina Prolongación 27 de Febrero, lucía lento.



No obstante, en esta zona conocida como Pintura, próximo a la Plaza de la Bandera, se incrementó el número de pasajeros que han hecho de esta vía pública una terminal informal.



Inicia operativo navideño



Desde las 2 de la tarde de ayer, más 37 mil 721 personas coordinadas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) están distribuidas por todo el territorio nacional para ofrecer asistencia y prevenir accidentes de tránsito durante las festividades navideñas.



En el “Operativo Unión Navideña 2016-2017” participan más de 20 organismos e instituciones del Estado. La jornada de prevención la integran civiles, policías, brigadistas, médicos, paramédicos, especialistas en búsqueda y rescate, ubicados en puntos estratégicos de la República Dominicana.



Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, las autoridades dispusieron de 1,631 puestos de asistencia en puntos críticos del país, 132 ambulancias, tres helicópteros, 90 unidades de respuestas inmediata (URis), 30 grúas, 9 centros de mandos regionales y 30 talleres móviles.



La primera fase del operativo inició el viernes 23 de este mes a las 2:00 de la tarde y concluirá el domingo 25 a las 6:00 de la tarde.



La segunda parte de esta jornada tendrá lugar el viernes 30 de diciembre hasta el 1 de enero del 2017 a la misma hora. El director del COE, Juan Manuel Méndez García, dijo que el operativo tiene como propósito fundamental desarrollar un conjunto de acciones orientadas a preservar vidas y reducir el número de accidentes de tránsito en las festividades navideñas.