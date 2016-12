Lucía Medina

(Décima cibaeña )

¿Es honrado un diputado?

¡Qué pregunta mi compay!

De eso no se debe hablai

Tienen todo amarrado.

Con su sueido ven rosado

Lo que pa’ nosotro e negro

Y todo gracia ai dinero

Que no aicanza a un profesoi

Ni a chiripero y dotoi

Buco un prétamo pai suegro.

Loj senadore no dueimen

Ya ganan treciento mil

Con un pico e vente mil

E mejoi que no depieiten.

Otro proyeito someten

Poi codicia de aumento

Ai pueblo le meten cuento

Que e muy caro ei cenai

Mucho peoi diputai

Siga uté jalando viento.