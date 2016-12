24/12/2016 12:00 AM - Evelyn Irizarri

Es uno de los más importantes, por la valiosa colección que exhibe y que solo es superada por la colección existente en el Museo El Alcázar de Colón. Es el único museo de artes decorativas que tiene el país.



Simula una casa, con todo el mobiliario y los utensilios comunes en un hogar a finales del Siglo XVIII y comienzos del Siglo XIX.



Son todas piezas originales, que datan del siglo XIX. Al visitar este museo personas de todas las edades y nacionalidades pueden hacerse una idea de cómo eran los muebles en la época en que vivió Juan Pablo Duarte, de forma tal que se haga una idea de cómo vivía la burguesía a principios del Siglo XIX.



En los diferentes espacios se aprecian los quinqués, o lámparas de gas, fuente de iluminación de esa época.



En la casa está el mobiliario completo, se recreó la biblioteca, la cocina, las habitaciones.



Un detalle importante es que las camas son elaboradas en metal y es porque en esa época había un brote de tuberculosis, y los muebles de madera eran considerados focos de contaminación.



Vicky Jáquez, subdirectora de la entidad, explica el concepto y lo que cada espacio busca expresar y transmitir al visitante.

El Museo de la Familia fue fundado el 15 de agosto de 1973, para ese entonces, la Dirección de Patrimonio Cultural, fue el eje de todo el proyecto. El museo es el más joven y es también el más acogedor y llamativo, por ser el de las Artes Decorativas.



Es una casa linda del siglo XIX. Es un hogar. Es la recreación de cómo se vivía en el Siglo XIX en una casa del siglo XVI, porque la casa pertenece a las edificaciones de la Zona Colonial, que fueron construidas en la época de la colonia.



Era la morada del escribano, Francisco de Tostado.El gran tamaño de la puerta principal, obedece a que en ese entonces las personas entraban a la casa con los caballos.



Como la casa de una familia de clase alta de la época, consta de un recibidor, una sala, la cocina, las habitaciones, la habitación matrimonial, la sala de recreación, la biblioteca, el despacho desde donde eran administrados los negocios y la sala de lujo. Casi todo el mobiliario está construido en nogal y madera de nuez.



El museo se creó directamente por la oficina de Patrimonio Monumental, ellos hicieron las compras. No hay réplicas. Todo es auténtico.



El recorrido en dos niveles



En la primera sala, que es el recibidor, se observa un espacio de costura, las mujeres cosían y bordaban en sus casas.



En el escritorio de la oficina reposan varios ejemplares de periódicos.



En la biblioteca conservan varias publicaciones que forman parte del acervo nacional. En el comedor de donde se pasa a la cocina.



La cocina con sus utensilios tradicionales como el pilón y las ollas de cobre, a paila. Toda una mezcla de los trastes de España, con los criollos.



En el segundo piso, encontramos una sala de recibo, una sala con hermosas lámparas, una urna funeraria, que le habría regalado el Gobierno francés, cuando murió Lilís para que cremaran sus cenizas, una hermosa sala familiar con un salón de música. Todo esto, antes de pasar a las habitaciones. En la habitación matrimonial, está el lavado, una pequeña cuna y el reclinatorio.



Otra salita de estar, donde se sentaban las visitas de los jóvenes. La sala de costura, una máquina de hilar, con un bolillo y la máquina de la época, el estuche de la máquina.

Personal



El museo es pequeño, el personal en su mayoría son guías y seguridad. Servicios de boletería, el programa educativo. Está abierto de martes a domingo en horario de nueve a cuatro de la tarde, tal como lo establece el Consejo Nacional de Museos, que designa el lunes como el día de mantenimiento. La mayoría de público es extranjero, la subdirectora lamenta que los dominicanos no le prestan la debida atención, algo que esperan cambiar, dando a conocer la importancia y los atractivos de este lugar.



Mantenimiento



Los muebles reciben mantenimiento, hay que estar hidratándolos constantemente, pues como el museo no tiene climatización, éstos se ensucian de polvo y las personas los tocan y dejan manchas. Vicky explica que para estos fines toman los controles necesarios.



Siempre hay un programa de mantenimiento, viene el curador, observa, hace un reporte, informa y se ejecutan dentro del programa de conservación.

"Al llegar al museo, los visitantes se sorprenden muchísimo. Los extranjeros se asombran de que en el país exista un museo como este, con piezas tan finas, como por ejemplo los quinqués, que son de porcelana. En el museo, una pieza muy valiosa, es el clarinete que perteneció a Julio Alberto Hernández y que fue donado en vida por el mismo Julio Alberto.

Es la recreación de cómo se vivía en el Siglo XIX en una casa del siglo XVI.

No hay réplicas. Todo es auténtico".