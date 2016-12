Viajeros regresan a pasar navidad en RD

“No hay nada como pasar la navidad en tu país junto a tus seres queridos. Eso no tiene comparación y le doy gracias a Dios por permitirme poder venir este año a estar con los míos”. Así se expresó Mari del Orbe, luego de abrazar a su hermana María, quien la esperaba en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en momentos en que llegaba junto a sus dos hijas desde Nueva York, Estados Unidos, para pasar las fiestas navideñas con su familia. Su destino sería la región del Cibao a donde la esperaba el resto de sus parientes, con quienes pasaría desde la Nochebuena hasta año nuevo, según dijo.



Cuenta que tenía ocho años que no había podido venir al país y que por eso aprovecharía al máximo estos días festivos en su tierra natal.



Pero la alegría de ver llegar a los seres queridos en el AILA, no fue exclusiva de la familia Del Orbe. La mañana de ayer decenas de personas esperaban en ambos lados del pasillo por donde salían los pasajeros que llegaban del extranjero. Entre los que esperaban se veían muchas caras de ansiedad, la cuales se transformaban en caras de alegría, cuando de un momento a otro se abrían las puertas de cristal y comenzaban a aparecer los rostros de sus parientes, que en muchos casos, no se habían visto durante años.



Cada vez que salía un grupo de pasajeros, había gritos de alegría, lágrimas de felicidad y abrazos que se extendían por varios minutos.



Los aviones llegaban desde diferentes lugares de los Estados Unidos, también desde la isla de Puerto Rico, Panamá, San Martín, entre otros países.



En uno de los vuelos procedentes también de los Estados Unidos, llegó el joven Alex Rojas, de 25 años, quien tenía dos años desde la última vez que había venido al país. En esta ocasión tenía una razón que lo tenía más alegre y es que trajo consigo a su hija Evangeli, de un año de edad y quien pisó suelo dominicano por primera vez.

Se espera que 437 mil pasajeros lleguen al país

A principios de este mes, el consorcio Aeropuertos Dominicanos siglo XXI (Aerodom) estimó que atenderá unos 437 mil pasajeros que utilizarán las terminales aéreas concesionadas por el Estado Dominicano, solo durante este mes de diciembre. Se informó que el personal de las aerolíneas también fue aumentado debido al incremento de los chequeos, tanto de equipajes como de pasajeros y para la prevención ante cualquier eventualidad.