World Class abre sus puertas en Blue Mall

24/12/2016 12:00 AM - María Esperanza Pérez

Ejecutivos de World Class Spirits de Diageo inauguraron sus instalaciones en Blue Mall, durante un coctel que contó con la presencia de clientes y relacionados. “Este es un espacio que alberga las variantes de lujo del portafolio Reserve de Diageo, para celebrar de la mejor manera en estas fiestas de fin de año”, explicaron sus ejecutivos.



Para su apertura, Diageo y su revendedor exclusivo en el país, Mercasid, realizaron un evento junto a un grupo de invitados, en BlueMall, donde disfrutaron de una variedad de cocteles elaborados con Johnnie Walker, Ciroc, Tanqueray No. Ten, entre otras marcas.



La tienda, además de brindar opciones de compra para las fiestas de Navidad y talleres de elaboración de cocteles para clientes, ofrece las variantes Súper Premium y Deluxe de las diferentes marcas de su portafolio, como Johnnie Walker, Buchanan’s, Cardhu, Talisker, Zacapa, Ciroc, Ketel One, Tanqueray No. Ten y Don Julio.