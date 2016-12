Un reportaje que en otra parte de esta edición publica la periodista Diana Rodríguez, da cuenta que la mayoría de las escuelas de choferes que existen en el país están operando al margen de la Ley 241, que regula el tránsito terrestre.



La situación descrita es simplemente grave y muy preocupante, porque se trata de los centros donde una gran parte de las personas que obtiene licencia de conducir recibe el entrenamiento de manejo. Saber conducir no es exclusivamente dominar el concepto práctico o mecánico de tomar un guía y echar a rodar un vehículo. Esa es una proporción importante, pero que necesita ser complementada con conocimientos de los mandatos de la Ley de tránsito y hasta de actitud hacia los demás conductores y peatones.



El manejo temerario e imprudente está presente en muchos de los accidentes automovilísticos con balance trágico. Respetar las normas y acatar los mandatos de las señalizaciones deben ser elementos básicos para la enseñanza de quien busca ser autorizado a manejar un vehículo de motor.



Es responsabilidad de las escuelas de choferes.Para garantizar que esos requisitos se cumplan, debe haber una supervisión estricta de la Dirección General de Tránsito Terrestre del Ministerio de Obras Públicas a la operación de las escuelas que adiestran a los futuros conductores.



Pero si como dice el subdirector técnico de la Dirección de Tránsito Terrestre, la mayoría de las escuelas operan en forma ilegal y que muchos de esos centros son montados por personas que han quedado sin empleo y deciden con su auto abrir una escuela de choferes.



Admitir el hecho es una forma de transparentar la situación. Sin embargo, esto no exime al Estado de su responsabilidad de conceder y renovar licencias de operar escuelas de choferes. Extraña que de decenas de escuelas que están operando (72 tiene afiliadas una asociación) en los últimos dos años sólo se hayan otorgado siete permisos, de 15 solicitudes.



Si la informalidad se ha adueñado de la enseñanza de los conductores, como país no podemos aspirar a salir del no envidiable récord de ser colíder mundial en muertes por accidentes de tránsito.



Un vehículo mal conducido es un arma mortal. Quienes enseñan a conducirlo deben estar regulados y autorizados por el Estado. l