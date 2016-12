Grandes figuras de las artes y el espectáculo parten en 2016

Desde David Bowie, Prince y Leonard Cohen hasta Juan Gabriel, el "Gato" Barbieri y Rubén Aguirre, el 2016 vio partir a grandes figuras internacionales de las artes y el espectáculo.

Entre otros fallecieron la escritora Harper Lee, el director de orquesta Pierre Boulez, los músicos Merle Haggard, Maurice White y Phife Dawg y los actores Gene Wilder, Abe Vigoda, Florence Henderson, Alan Rickman, Robert Vaughn, Garry Shandling, Doris Roberts, Fyvush Finkel y Anton Yelchin.

A final de año hubo lamentables pérdidas como la célebre actriz húngara Zsa Zsa Gabor, quien falleció a los 99 años, y el músico británico pop George Michael quien perdió la vida el Día de Navidad.

A continuación, una lista de muertes destacados de 2016. (En el caso de los jóvenes se menciona la causa del deceso, si se conoce.)

ENERO:

Pierre Boulez, 90 años. Fue director de la Filarmónica de Nueva York y otras grandes orquestas y figura de la música clásica contemporánea. 5 de enero.

Alfredo "Chocolate" Armenteros, 87 años. Trompetista afrocubano considerado el Louis Armstrong latino. 6 de enero.

David Bowie, 69 años. Músico que traspasó las fronteras del pop y el rock con su creatividad y un personaje andrógino al que llamó Ziggy Stardust. 10 de enero.

Alan Rickman, 69 años. Astro del teatro clásico británico, villano en la serie de "Harry Potter" y otras películas. 14 de enero.

René Angélil, 73 años. Esposo y mánager de la cantante canadiense Celine Dion. 14 de enero.

Glenn Frey, 67 años. Rebelde del Rock 'n' roll, cofundador de la banda Eagles, autor con Don Henley de éxitos perdurables como "Hotel California" y "Life in the Fast Lane". 18 de enero.

Abe Vigoda, 94 años. Actor de cine y TV, conocido por encarnar al detective Phil Fish en la serie "Barney Miller" y al soldado mafioso Salvatore Tessio en "El padrino". 26 de enero.

FEBRERO:

Maurice White, 74 años. Fundador de la banda Earth, Wind & Fire que vendió más de 90 millones de álbumes. 3 de febrero.

Harper Lee, 89 años. Autora cuya novela "To Kill a Mockingbird" ("Matar a un ruiseñor") sobre la injusticia racial en un pueblo del sur estadounidense vista a través de los ojos de una niña fue adaptada al cine en una película ganadora del Oscar. 19 de febrero.

Umberto Eco, 84 años. Novelista y semiólogo italiano que intrigó, desconcertó y deleitó a lectores de todo el mundo con su éxito literario "El nombre de la rosa". 19 de febrero.

MARZO:

Frank Sinatra Jr., 72 años. Cantante que continuó el legado de su famoso padre con su propia carrera musical y cuyo secuestro de adolescente añadió un extraño capítulo a la vida de su progenitor. 16 de marzo.

Ricardo Larraín, 58 años. Cineasta chileno conocido por el filme "La frontera". 21 de marzo.

Jim Harrison, 78 años. Autor más conocido por su novela corta de 1979 "Legends of the Fall" ("Leyendas de pasión"), llevada al cine en 1994 en una película homónima protagonizada por Brad Pitt, Anthony Hopkins y Aidan Quinn. 26 de marzo.

Patty Duke, 69 años. En su adolescencia ganó un Oscar por el papel de la educadora Helen Keller en "The Miracle Worker". Durante su larga carrera tuvo que combatir sus demonios. 29 de marzo.

ABRIL:

Leandro "Gato" Barbieri, 83 años. Saxofonista argentino de jazz. Compuso la música ganadora del Grammy para la película "El último tango en París". 2 de abril.

Merle Haggard, 79 años. Cantante country que superó la pobreza y la cárcel para ganar fama mundial con sus canciones sobre vaqueros y perdedores. 6 de abril.

Mariano Mores, 98 años. Prolífico compositor e intérprete argentino de tango. 13 de abril.

Ismael Quintana. Salsero puertorriqueño conocido por éxitos como "Mi debilidad" y "Adoración". 16 de abril.

Guy Hamilton, 93 años. Director de las películas de James Bond "Goldfinger", "Diamonds Are Forever" ("Los diamantes son eternos"), "Live And Let Die" ("Vive y deja morir") y "The Man With The Golden Gun" ("El hombre del revólver de oro"). 20 de abril.

Prince, 57 años. Uno de los músicos más creativos e influyentes de los tiempos modernos cuyos éxitos incluyen "Little Red Corvette", "Let's Go Crazy" y "When Doves Cry". 21 de abril.

Imre Kertész, 86 años. Escritor húngaro ganador del Premio Nobel de Literatura 2002 por una obra de ficción inspirada en su experiencia como prisionero en campos nazis. 31 de marzo.

MAYO:

Fernando Soto Aparicio, 82 años. Prolífico escritor colombiano, autor de "La rebelión de las ratas". 2 de mayo.

Emilio Navaira, 53 años. Astro conocido por su mezcla de música tradicional mexicana con música tejana. 16 de mayo.

JUNIO:

Gregory Rabassa, 94 años. Traductor al inglés de "Cien años de soledad" y otras obras literarias del boom latinoamericano. 13 de junio.

Rubén Aguirre, 82 años. Actor mexicano que dio vida al entrañable Profesor Jirafales en el "El Chavo del Ocho". 17 de junio.

Susana Dujim, 79 años. Miss venezolana y la primera reina de belleza latinoamericana que se coronó Miss Mundo. 18 de junio.

Anton Yelchin, 27 años. Actor conocido por el papel de Chekov en las nuevas películas de la serie "Star Trek". 29 de junio. Atropellado por su propio auto frente a su casa.

JULIO:

Elie Wiesel, 87 años. Escritor y filósofo rumano, sobreviviente del Holocausto, activista humanitario, premio Nobel de la paz 1986. 2 de julio.

Michael Cimino, 77 años. Ganador de los premios Oscar a la mejor película y el mejor director por su éxito de 1978 "The Deer Hunter" ("El francotirador"). 2 de julio.

Noel Neill, 95 años. La primera actriz que dio vida en la pantalla al interés amoroso de Superman, Lois Lane. 3 de julio.

Alirio Días, 92 años. Reconocido guitarrista clásico venezolano. 5 de julio.

Héctor Babenco, 70 años. Cineasta brasileño nacido en Argentina, postulado a un Oscar por su película de 1985 "El beso de la mujer araña". 13 de julio.

Payaso Dimitri, 80 años. Popularísimo payaso y mimo suizo, discípulo de Marcel Marceau. 19 de julio.

Garry Marshall, 81 años. Guionista y director de cine y televisión cuyos éxitos incluyeron películas como "Pretty Woman" ("Mujer bonita") y series como "Mork & Mindy". 19 de julio.

AGOSTO:

Kenny Baker, 91 años. Interpretó al adorable R2-D2 en las películas de "Star Wars". 13 de agosto.

Horacio Salgán, 100 años. Compositor y director de orquesta; uno de los grandes referentes del tango en Argentina. 19 de agosto.

Ignacio Padilla, 47 años. Escritor mexicano impulsor de la Generación del Crack. En 1996 publicó el Manifiesto del grupo junto con otros autores como Jorge Volpi, Eloy Urroz, Miguel Ángel Palou y Ricardo Chávez. Murió en un accidente automovilístico. 20 de agosto.

Juan Gabriel, 66 años. Prolífico cantautor mexicano conocido por clásicos como "Querida" y "Amor eterno". Vendió más de 100 millones de discos. 28 de agosto.

Gene Wilder, 83 años. Actor y comediante que protagonizó clásicos del cine como "El joven Frankenstein", "Locuras en el oeste" y "Willy Wonka y la fábrica de chocolate". 28 de agosto.

SEPTIEMBRE:

Alexis Arquette, 47 años. Actriz transexual de carácter y hermana de los actores David, Rosanna, Richmond y Patricia Arquette. 11 de septiembre.

Domingos Montagner, 54 años. Actor brasileño de la telenovela "Velho Chico". Murió ahogado en un río donde había grabado escenas del popular dramático. 15 de septiembre.

Teodoro González de León, 90 años. Arquitecto creador de un paisaje moderno en la Ciudad de México y de la imagen del país en el extranjero. 16 de septiembre.

Charmian Carr, 73 años. Conocida por su dulce interpretación de la hija mayor de los von Trapp en el clásico de Rodgers & Hammerstein "La novicia rebelde" ("The Sound of Music"). 17 de septiembre.

Curtis Hanson, 71 años. Cineasta ganador de un Oscar como guionista por "L.A. Confidential" y que dirigió a Eminem en la película "8 Mile". 20 de septiembre.

Rod Temperton, 66 años. Músico británico, autor de clásicos de Michael Jackson como "Thriller" y "Rock With You". Murió entre fines de septiembre y principios de octubre (no se especificó fecha).

OCTUBRE:

Mario Almada, 94 años. Astro de los westerns mexicanos caracterizado por sus papeles de justiciero. 4 de octubre.

Andrzej Wajda, 90 años. Destacado cineasta polaco cuya carrera maniobrando entre un gobierno comunista represivo y una audiencia ansiosa de libertad le mereció el reconocimiento internacional y un Oscar honorario. 9 de octubre.

Dario Fo, 90 años. Dramaturgo cuya enérgica sátira de la vida política de Italia, las costumbres sociales y la religión le hicieron ganar el Nobel de Literatura en 1997. 13 de octubre.

NOVIEMBRE:

Leonard Cohen, 82 años. Cantautor canadiense que combinó espiritualidad y sexualidad en canciones como "Hallelujah", "Suzanne" y "Bird on a Wire". 7 de noviembre.

Lupita Tovar, 106 años. Actriz mexicana que en 1931 protagonizó la versión en español de "Drácula". 12 de noviembre.

Florence Henderson, 82 años. Estrella de Broadway y luego popularísima como la madre en la serie "The Brady Bunch". 24 de noviembre.

Fritz Weaver, 90 años. Astro de Broadway que también creó personajes memorables en el cine y la TV, de "Star Trek: Deep Space Nine" a "Marathon Man". 26 de noviembre.

DICIEMBRE:

Jayaram Jayalalithaa, 68 años. Actriz del sur de la India, luego se dedicó a la política y ocupó altos cargos en el estado de Tamil Nadu. 4 de diciembre.

Esma Redzepova, 73 años. Una de las voces más potentes en el mundo de la música gitana. 11 de diciembre.

Alan Thicke, 69 años. Actor versátil, famoso por el papel del papá en la comedia televisiva "Growing Pains". 13 de diciembre.

Zsa Zsa Gabor, 99 años. Actriz húngara del jet-set y celebridad que ayudó a crear un nuevo tipo de fama gracias a sus múltiples matrimonios, su riqueza ostentosa y su sabiduría sobre el glamur. 18 de diciembre.

George Michael, 53 años. Músico británico que saltó a la fama a temprana edad con el dúo pop WHAM! y continuó con una exitosa carrera solista. 25 de diciembre.