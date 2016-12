Las giras musicales más lucrativas del 2016

Marc Anthony Live, la gira de conciertos del 2016 del salsero boricua, es una de las diez más lucrativas del año a nivel mundial.



El salsero neoyorquino ocupa el octavo puesto de la lista de giras internacionales de Pollstar, mientras que la banda estadounidense de hard rock formada en Hollywood en 1985, Guns N’ Roses, la cantante británica Adele y el canadiense Justin Bieber ocupan los primeros tres puestos de la lista de la publicación especializada en la industria de los conciertos.



Marc Anthony ha recaudado en promedio más de 1.6 millones de dólares en cada ciudad en la que se ha presentado, entre ellas, varias de Estados Unidos, México, Colombia, España, Ecuador y República Dominicana.



Con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto, la lista de las 20 giras se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.



Con 5,258,305 dólares por ciudad y 104,11 de dólares por boleto, Guns N’ Roses encabeza la lista, seguido de la intérprete de “Hello”, con ventas de 3,649,630 y 109,07 dólares; mientras que Justin Bieber, de 22 años, logró 2,376,511 y 81,71 dólares.



Convirtiendo el 2016 en uno de sus mejores años, el también canadiense Drake recaudó 2.328,301 y 112,64 dólares, respectivamente, dejando el quinto lugar a la banda de rock alternativo y funk rock Red Hot Chili Peppers con US$ 2,052,428 y US$ 82,01.



Para completar el top 10, el rapero estadounidense Kanye West se apunta con 1, 836,417 de dólares y 87,630 dólares respectivamente. A finales de noviembre, el cantante canceló 21 fechas por agotamiento. En el séptimo lugar se encuentra el intérprete de música country, Luke Bryan, con US$ 1, 721,308 dólares y 70,43 dólares, mientras que el octavo lugar le corresponde al Marc Anthony con ganancias de 1,670,772 de dólares en taquilla por ciudad y 131,93 dólares en promedio por costo de boleto. Le siguen Black Sabbath, banda de heavy metal, (1, 279,314 y 66,52 dólares respectivamente) y Maroon 5 (1, 261,453 y 93,98 dólares).



Para el top 20 de las giras más lucrativas del 2016 se suman al listado el cantante de música country estadounidense Jason Aldean con 1, 072,244 dólares y 51,31 dólares; Andre Rieu, violinista, director de orquesta y compositor neerlandés, con 996,479 y 105,69 dólares; la agrupación británica de rock alternativo formada en 1976 en Crawley, The Cure, obtuvo 925,867 y 62,24 dólares, Puff Daddy con su “Bad Boy Family Reunion Tour” consiguió 920,868 y 83,91 dólares, la estadounidense Stevie Nicks ocupa el lugar número 15 con 862,373 y 93,71 dólares, la cantautora australiana Sia le sigue con US$821,290 y US$78,98 y el trío country Dixie Chicks con 796,811 y US$ 71,71.



El listado lo completa el grupo musical canadiense de rock Nickelback con 773,372 y 87,22 dólares, la cantante de música country y actriz estadounidense Carrie Underwood (703.262 y 70,68 dólares) y la cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria estadounidense Dolly Parton con ganancias de 659,582 y US$ 78,2. l agencias