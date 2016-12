Pozo de agua sanitaria afecta a residentes de Villas Agrícolas

26/12/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

La acumulación de aguas fétidas en la calle Juan Erazo esquina Nicolás de Ovando, que se ha mantenido por más de tres meses, amenaza la salud de los moradores de Villas Agrícolas y la economía de algunos comerciantes.



En esta intersección, los comerciantes se vieron obligados a colocar una escalera acostada y pedazos de block para el acceso de los clientes a sus negocios.



“Cómo es posible que una avenida como esta se encuentre llena de agua con materia fecal”, dice Enmanuel Capellán, quien trabaja en un colmado de la zona.



Asegura que las aguas cloacales frente al negocio han alejado a sus clientes. “Ya nosotros no vendemos nada”, agrega el joven negociante.



Félix Morel es otro de los comerciantes que han visto reducir su ventas considerablemente a causa del pozo de aguas negras frente a su negocio, el mismo que recorre alrededor de 200 metros lineales de la calle Juan Erazo.



Explica que el agua procede de un registro sanitario y que en varias ocasiones brigadas del Ayuntamiento del Distrito Nacional se presentaron al lugar auxiliados de un camión succionador de agua. No obstante, la problemática persiste.



“Tenemos tres meses cogiendo esta pela con esa piscina ahí”, expresa. Advierte que de no resolverse la situación recurrirán a realizar huelgas. Hace varios días los residentes de este barrio capitalino se lanzaron a las calles en demanda de una solución. La cantidad de agua en la vía pública obliga al transeúnte a abandonar la acera y caminar por la calzada vehicular.



Residentes temen por su salud

La preocupación de que se produzcan brotes de enfermedades a raíz de la acumulación de las aguas residuales en la zona residencial aumenta en el sector.



“Si es verdad que el dengue anda matando gente, aquí ya hubieran muchas muertes, porque nadie ha hecho caso a esta denuncia que hacemos desde hace tiempo”, expresa María Jiménez.