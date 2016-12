Descarta adelanto de impuesto afecte costos generadores

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, descartó que el mecanismo de reembolso de los impuestos selectivos a los combustibles fósiles y derivados de petróleo afecte los costos financieros de las generadoras de electricidad. Guerrero dijo que el mecanismo, establecido en el artículo 19 de la ley 253-12, de Reforma Fiscal, tampoco tiene la capacidad de generar una crisis en el suministro eléctrico.



El funcionario planteó que el impacto del mecanismo sobre la liquidez, señalado por la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), no se corresponde con el monto de recursos contenidos en las solicitudes aprobadas a favor de las empresas generadoras que han pedido la devolución del impuesto avanzado o adelantado, al momento de realizar las compras o importaciones de los hidrocarburos para generación.



Solicitudes resueltas



Sostuvo que no es cierto que la devolución haya tenido complicación para los casos de pre–aprobación de reembolso, debido a que el Ministerio de Hacienda ha resuelto, dentro del plazo acordado, 12 solicitudes que han sido reportadas y debidamente llenadas por parte de las empresas que adelantaron impuestos al momento de comprar combustibles. Asimismo, descartó la posibilidad de que el mecanismo de reintegro de impuestos adelantados afecte los costos operativos de las empresas generadoras.



Guerrero Ortiz indicó “que los 12 casos sometidos y aprobados tienen un monto devuelto de impuestos de RD$68.8 millones, a los que aplicándoles una tasa de interés activa de 15.1% promedio ponderada, al cierre de noviembre de 2016 en un período de 10 días, los intereses devengados que afectan el flujo de caja no suponen un costo superior a RD$288 mil para todos los casos tramitados.



“Nos preguntamos cómo la ADIE puede estimar un costo financiero de US$324 millones anuales, como afirmó recientemente en un comunicado a la opinión pública”, señaló.Resaltó que el espíritu del legislador al crear el sistema de reembolso es que todos los beneficiarios de las exoneraciones se rijan por un marco común de igualdad, justicia y equidad, sin distinción de sectores, persona física o jurídica, para controlar la evasión y el trasiego informal de los combustibles, regular el mercado y a los agentes económicos que participan en él. Ante esa realidad, el ministro de Hacienda consideró que cualquier propuesta que procure convertirse en una alternativa al mecanismo de reembolso de los impuestos selectivos al consumo de los combustibles fósiles tiene que ser coherente con lo establecido en la Ley No. 253-12.

Entidades estatales están conscientes

El ministro Guerrero Ortiz afirmó que las instituciones del Gobierno involucradas en el sistema de devolución de los impuestos selectivos al consumo han trabajado conscientes de su papel y del compromiso con el nuevo sistema, recibiendo y analizando cada caso en particular, de manera ágil y eficiente, para cumplir literalmente con lo establecido en el Decreto 275-16 y pagando por transferencia electrónica, con transparencia y sin demora.