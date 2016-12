Figuras lamentan repentina muerte de George Michael

El repentino fallecimiento el pasado domingo del cantautor británico George Michael, a sus 53 años, generó sorpresa y consternación en la industria artística y entre los seguidores de su música. Según la policía de Thames Valley, su muerte no implicó ninguna circunstancia sospechosa y, de acuerdo al comunicado que emitió su agente, falleció pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño.



De inmediato las reacciones no se hicieron esperar. Fanáticos de todo el mundo llenaron las cuentas en las redes sociales del cantante con comentarios lamentando su partida y recordando su trayectoria e historia, mientras que figuras del entretenimiento dedicaron mensajes y fotografías; entre ellos, la “Reina del Pop”, Madonna, quien escribió en Twitter: “¡Adiós Mi Amigo! ... Otro Gran Artista nos deja”; seguida de Elton John: “He perdido a un querido amigo; el alma más amable y generosa y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y todos sus seguidores”, y Paul Mccartney, quien con una fotografía de la última vez que se vieron apuntó: “La dulce música del alma de George Michael seguirá viviendo incluso después de su muerte repentina. Luego de haber trabajado con él en varias ocasiones, su gran talento siempre brilló y su sentido de humor desprestigiado hizo la experiencia aún más placentera”.



También recurrió a las redes Andrew Ridgeley, compañero de Michael en el grupo Wham!: “Apesadumbrados por la pérdida de mi querido amigo Yog. Yo, sus seres queridos, sus amigos, el mundo de la música, el mundo en general. Por siempre amado. A xx”, escribió; así como Liza Minnelli, James Corden, de Carpool Karaoke, Miley Cyrus, Alejandro Sanz, Carlos Baute, Penélope Cruz, Howard Jones, Nile Rogers, Dita Von Teese, Paris Hilton, Cindy Crawford, Laura Pausini, entre otros, que también escribieron sus condolencias.



De su lado, Robbie Williams dedicó dos publicaciones en twitter, uno de ellos dice: “Te quiero George. Descansa en paz”, el otro recuerda que el primer sencillo que grabó en solitario fue una versión del tema “Freedom”, que George Michael escribió y lanzó en 1990 y Williams adaptó seis años después.



En el transcurso del pasado lunes, se reconoció la labor del artista de ayudar a organizaciones británicas como Macmillan Cancer Support, Childline y el Terrence Higgins Trust, que ayuda a las víctimas del sida, Michael hizo muchas donaciones y obsequios, incluidas las regalías del dueto “Don’t Let the Sun Go Down on Me” que grabó en 1991 con Elton John, indicó Jane Barron.

12 artistas internacionales fallecieron en el 2016

La muerte de George Michael eleva a 12 el número de pérdidas de músicos internacionales. Estos fueron David Bowie, de cáncer a los 69 años; Prince (sobredosis accidental de medicamentos, 57), Paul Kantner (infarto, 74 años), Glenn Frey (67 años), Maurice White (74, secuelas de la enfermedad de Parkinson), Keith Emerson (72 años, suicidio), Greg Lake (69, cáncer), Merle Haggard (79, neumonía), Sharon Jones (60, cáncer), Leonard Cohen (82 años) y Rick Parfitt (68 años).