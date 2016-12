Fuego destruye varias viviendas en el sector Los Río, biblia que intacta

Un fuego ocurrido la madrugada de este martes destruyó varias viviendas en el barrio Las 800, del sector Los Ríos, del Distrito Nacional. Solo una biblia resultó con leves quemaduras en sus orillas.

Las más de 20 personas cuyas viviendas quedaron reducidas cenizas piden la ayuda de las autoridades.

“Me levanté de una vez, y cogí los muchachos y me fui corriendo hacia afuera y no pude sacar nada, nada; perdí todo. Yo quiero que me ayuden porque no me quedó nada, no tengo donde vivir, no tengo casa”, clamó Reodora Pérez, una madre de familia que resultó afectada.

“Queremos que las autoridades nos ayuden rápido con esta situación. No había luz, cuando la luz llegó fue que se produjo el incendio, esa casa de abajo fue que cogió fuego y no nos dio tiempo a nada”, expresó Maribel Paredes, otra de las afectadas.

En las cadas destruidas por el siniestro vivían seis familias haitianas.

Una comisión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias 911, realizaban los levantamientos la mediodía para determinar las causas del fuego.