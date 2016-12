Los discos que sobresalieron en el 2016

La venta de discos físicos ya no es un negocio redondo para la industria musical como ocurría en tiempos atrás. Por eso, a muchos cantantes poco les interesa presentar un álbum con la excusa de que grabar una producción completa ya no es rentable. Hoy en día es casi un lujo estrenar un disco. Aún así, artistas como Johnny Ventura no lo pensaron dos veces en el 2016 para seguir sumando a su discografía. Tronco Viejo (nominado como Mejor Álbum de Salsa en los Latin Grammy) viene a ser una viga para los coleccionistas que saben de la originalidad de esta propuesta grabada en Cuba, con la participación de leyendas de la talla de Juan Luis Guerra, Silvio Rodríguez, Gilberto Santa Rosa, Omara Portuondo y Tony Ávila, entre otras estrellas. Otra de las ofertas más sobresalientes de este año en la música dominicana, sin duda, la representa Merengue y Sentimiento, de Héctor Acosta. Un disco redondo, donde “El Torito” hace gala con sus letras e interpretaciones que ya le dieron una nominación a “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” en los Latin Grammy 2016. De esta joya se extrae la canción “Amorcito Enfermito”, que le escribió y produjo el “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, en colaboración con Joaquín Díaz. Esta ha sido la composición más sonora hasta el momento de este álbum de 12 temas que navegan entre merengue, bachata y hasta música mexicana, a dúo con la Original Banda El Limón.



Dentro de este valioso universo musical se inscribió también el reconocido cantautor dominicano afincado en Miami, Daniel Santacruz, con un disco que le ha rendido buenos resultados. Con Toda la Vida colocó su carrera en un sitial más alto, no solo por sus nominaciones al Latin Grammy en el apartado “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo”, sino también por la apertura que le ha dado en otros mercados como Argentina.



Y si de calidad se trata, el joven artista Vicente García añadió buenas notas a su discografía con la producción A la Mar, donde “explora sus raíces y el ‘color’ de la bachata, pero donde también conjuga sonidos de su país con los de la bossa nova, el blues y el soul”, explicó a la agencia EFE. Esta es una selección de lo mejor de 2016.