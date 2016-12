NBA admite árbitros se equivocaron el domingo

AUBURN HILLS, Michigan. EE.UU. Los Cavaliers se beneficiaron de dos decisiones incorrectas de los árbitros en los dos últimos minutos de su victoria del domingo 109-108 sobre Golden State, informó ayer la NBA. Según la liga, Richard Jefferson debió ser castigado con una falta con 3.1 segundos de juego por “hacer contacto con el pie” de Kevin Durant, de los Warriors, lo que afectó la velocidad, la rapidez, el balance y el ritmo (SQBR por sus siglas en inglés) de Durant en la jugada.

El partido terminó con Durant fallando un tiro largo de tres (de 34 pies) mientras estaba en el piso y se agotaba el tiempo del partido.



“Me caí,” dijo Durant después del partido. “Y no me caí por mi cuenta”.



La defensa de Jefferson



Richard Jefferson, después del partido, proclamó su inocencia. “Todos siempre pensamos que nos dan faltas en cada jugada del partido”, dijo el veterano de los Cavaliers. “Por eso es que digo que los árbitros tienen un trabajo bastante difícil. Me le acerqué lo más que pude. Luce que él (Durant) perdió su balance. Él intentó recuperar su balance y cuando lo vi caer, salí corriendo para que no se viera que intentaba presionarlo más o empujarlo”, agregó el veterano.



La NBA también determinó que LeBron James debió recibir una técnica tras hacer una clavada e “intencionalmente durar más de la cuenta colgado del aro” tras la jugada. La clavada de LeBron fue cuando quedaba 1:43 de juego y le dio a los Cavaliers su primera ventaja del partido (105-103).