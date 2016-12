Una propuesta tonta para solucionar el congestionado tránsito en Santo Domingo

El pasado miércoles 21 del presente mes pasé 1 hora y 25 minutos desde la Ave. Kennedy esq. Núñez de Cáceres hasta la Ave. 27 de Febrero con Abraham Lincoln; casi el mismo tiempo transcurrido desde La Vega hasta llegar a la primera intersección.



Santo Domingo es una ciudad congestionada. El problema no es nuevo pero lo peor es que cada año se complica más.



Se han construido corredores y viaductos.



Se eliminaron rotondas; prolongado y construidas nuevas avenidas. Se han reducido los paseos centrales.



Sin embargo, ese conjunto de medidas no elimina el congestionamiento vial.

El taponamiento de esta ciudad supera al de New York.



En NY viven y transitan más de 18 millones de habitantes por día.



Sumados los habitantes y el movimiento diario de pasajeros del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, posiblemente se superen los 3 millones de habitantes.



Las avenidas y calles de NY, salvo algunos tramos de las primeras, son todas de una sola vía o dirección.



En Santo Domingo no.



Aquí, casi el 100% de las avenidas y calles son de doble vía.



¿Han sido tontos los planificadores del tránsito en NY?



¿O somos tontos nosotros, que no hemos solicitado la ayuda de quienes tendrían la capacidad de mejorar sustancialmente el tránsito en nuestras calles y avenidas?



¿Podemos imaginar, por un momento, qué pasaría si las avenidas Luperón, Núñez de Cáceres, Churchill, Lincoln, Tiradentes y Máximo Gómez fuesen todas de una sola vía, alternándose su sentido o dirección?



Y por igual la George Washington, Independencia, Correa y Cidrón, José Contreras, Sarasota, Bolívar, Pedro Henríquez Ureña, México y 27 de Febrero.



Le regalo esa inquietud, en estas navidades, al nuevo alcalde del D. N. y al ministro de Obras Públicas. Así, quizás, la Amet pudiese pasar a ocuparse de las esquinas cuyos semáforos estén fuera de servicio y a ponerles multas a todos los que violen nuestras leyes de tránsito.