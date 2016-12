CDEEE remite a la PGR contratos de Punta Catalina

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) remitió ayer a la Procuraduría General de la República copias de documentos referentes a relaciones de los contratos con la constructora brasileña Odebrecht desde el año 2001 hasta el 2014. Los documentos remitidos al procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, están acompañados de una carta firmada por el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, en la que hace constar que Odebrecht es parte de un consorcio integrado por otras dos empresas, la italiana Tecnimont y la dominicana Ingeniería Estrella, que ganó la licitación pública internacional para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.



La CDEEE envió una caja que contiene cuatro tomos que conforman la Gaceta Oficial No. 10763, año CXLVI, que recogen de manera inextensa en versión física y digital el contrato firmado por la empresa estatal con el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella para la referida planta con capacidad para generar 720 megavatios.



Asimismo, la CDEEE entregó a la Procuraduría otro pliego de documentos contractuales de años anteriores mediante los cuales la firma Odebrecht trabajó en la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pinalito y Palomino, a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).



Los documentos fueron requeridos como parte de la investigación que realiza el Ministerio Público en referencia a la afirmación que hiciera la empresa Norberto Odebrecht de que habría entregado sobornos por el orden de los 92 millones de dólares en el país entre los años 2001 y 2014.



Por otro lado, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Horacio Mazara, reveló que esa entidad tiene varios contratos con la constructora Odebrecht.



Mazara explicó que no sabe cuántos son los contratos ni los términos pero que está haciendo la revisión de los mismos para suministrar los datos requeridos por la Procuraduría. El funcionario fue entrevistado tras participar en una reunión de las instituciones que componen la Mesa del Agua, en el Palacio Nacional.



Una fuente de Odebrecht-República Dominicana reveló que se encuentra en plena disposición de las autoridades dominicanas para ofrecer las aclaraciones de lugar, al tiempo que reafirma su inequívoco compromiso con la transparencia, ética y prácticas de conformidad adoptadas.



No tienen contratos



Mientras, los titulares de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) afirmaron ayer que no han suscrito contratos de obras ni de servicios con la empresa Odebrecht durante el periodo 2001-2016.



La información está contenida en un comunicado enviado a la Procuraduría General de la República. La CAASD aclaró que ni en la actual gestión ni en el periodo comprendido entre 2001 al 2012 se realizaron contratos con la empresa brasileña.



En tanto, por el Indrhi, Olgo Fernández aclaró que esa entidad no ha realizado contratos de obras o servicios con la constructora brasileña Odebrecht desde el año 2001 hasta la fecha.