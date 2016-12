Fedomes pauta su agenda para 2017

La Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes) ya tiene preparado parte del calendario de actividades y programas de cara al 2017. El presidente de Fedomes, Junior Arias Noboa, indicó que para los primeros tres meses del próximo año, las diferentes selecciones estarán inmersas en una serie de justas internacionales, así como en bases de entrenamientos.



“Este será un año 2017 de muchos augurios para nuestra federación”, dijo Arias Noboa. “Será un año muy positivo. Tenemos mucho optimismo con el nuevo año que se avecina. Desarrollaremos un amplio programa de actividades, tanto nacional como internacional con nuestros atletas en el inicio de este ciclo olímpico rumbo a los Juegos de Tokio de 2020”, agregó.



Entre los certámenes en la que Fedomes estará presente es el Campeonato Panamericano de Esgrima Juvenil, a celebrarse en La Habana, Cuba. Asimismo anunció la celebración de una serie de cursos de capacitación para monitores y entrenadores.



También adelantó que la selección mayor tendrá una base de entrenamientos en Italia y Francia. “En esta base de entrenamiento estará el equipo completo, incluido Rossy Félix”, sostuvo.



Por otro lado, el federado deportivo hizo un llamado al ministro de Deportes, Danilo Díaz, con la finalidad de reponer a los entrenadores cubanos, suspendidos hace algo más de dos años.



“Vamos para tres años que no tenemos entrenadores. Los que el Ministerio de Deportes nos aportaba ya no están. Tenemos la dificultad de que no podemos trabajar el área de la iniciación y dificultad con la espada debido a que no tenemos entrenadores para esa área”, indicó Arias Noboa.



Sostuvo que han iniciado conversaciones con el ministro de Deportes a los fines de que se restauren estos entrenadores.

Acercamiento con las escuelas

Noboa dijo que para el 2017 desarrollarán un amplio programa de búsqueda de nuevos talentos una vez concluya la capacitación de los entrenadores criollos. “En esa parte hemos estado haciendo énfasis, junto al Ministerio de Deportes, en trabajar la esgrima en las escuelas. Es por eso que estamos enfocados en la capacitación de nuestros entrenadores y monitores”, indicó Arias Noboa.