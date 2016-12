Fray Santiago Bautista critica casos corrupción gubernamental

Fray Santiago Bautista calificó el año 2016 como un año depresivo, violento, de pocas oportunidades para el pueblo dominicano y de poco crecimiento económico, político y moral. En una rueda de prensa ofrecida ayer en la Casa de la Juventud Colonial, el sacerdote franciscano-capuchino criticó, además de manera severa, el manejo de las autoridades dominicanas en los casos de corrupción.



El religioso sostuvo que “en el país no hay autoridad, ley, ni temple” para hacerle frente a los casos que han sido tan sonados en los mandatos del presidente Danilo Medina, como son los casos de Odebrecht y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).



“No hay ley sin sanción y tenemos un cementerio de leyes, pero ninguna de esas leyes se están cumpliendo en el país. Hay que actuar y, si no yo pienso que los dominicanos tenemos que actuar. El Presidente dijo en su primer gobierno que el que cometiera un acto de corrupción lo iba a traer de ahí a ahí. Es cuestión de autoridad, no de amagar”, señaló el fraile capuchino.



En ese sentido, manifestó que del Gobierno no buscar una solución inmediata, el pueblo tendrá que organizarse y salir a las calles a realizar huelgas pacíficas o alguna movilización social como se hizo con el 4% para la educación, para que se resuelvan los problemas de inseguridad, violencia y corrupción.



Dijo también que el Estado no ha dado señales de acabar con ese flagelo y, aunque es una postura pesimista, “se podría dar siempre y cuando, ellos se quiten el traje morado”.



En cuanto a los atracos, dijo que en el país no ha habido una auténtica revisión de quiénes están en capacidad de proteger los establecimientos de los delincuentes para que estos no continúen siendo víctima de la delincuencia que azota a toda la sociedad dominicana. “A este país le hace falta logística. Necesitamos un modelo capaz, no necesariamente con métodos represivos…”.