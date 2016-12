Julio César Chávez Jr. vs. Álvarez, ¿lo creen?

Lo ratifico: La posible pelea entre los boxeadores mexicanos Julio César Chávez Jr. y Saúl -Canelo- Álvarez es una “quimera”.

Así de sencillo. Es “un bulto”.



La prensa mexicana, todos estos días, publica noticias, comentarios, artículos y análisis en referencia a un posible combate entre estos dos estelares peleadores aztecas.



De esas publicaciones se hacen eco las agencias de noticias internacionales, así como importantes medios (de radio y televisión) de Estados Unidos.



La semana pasada, en esta misma columna, escribí que es un absurdo que se pacte un combate Canelo Álvarez-Chávez por varias razones.



Primero, porque Canelo Álvarez tiene el serio compromiso -y ya se hacen gestiones oficiales- de enfrentar, en septiembre próximo, a Gennady Golovkin.



Es el combate más importante de estos tiempos... y es la pelea que todos esperan. Es la riña que por necesidad tiene que realizarse, porque así lo reclaman los fanáticos y la propia prensa especializada en boxeo.



Segundo, porque Canelo Álvarez, quien antes de su enfrentamiento con Golovkin debe realizar al menos dos peleas, no es un boxeador natural del peso mediano... y digamos casi supermediano.



Lo más reciente



Lo más reciente que han publicado periódicos mexicanos es que “los próximos días serán claves para saber si se realiza o no el combate entre Saúl -Canelo- Álvarez y Julio César Chávez Jr.”



E incluso se reporta que “desde ya se anticipa que será el pago por evento más grande entre boxeadores mexicanos, ya que se cree que superará el millón de casas en la modalidad de “pay per view”.



No obstante, mientras se siguen publicando noticias que rayan en la especulación, desde este rincón caribeño este columnista reafirma que ¡esa pelea no va!



Si finalmente se da la sorpresa y pactan esa pelea, sería una debilidad de la compañía Golden Boy Promotions que tiene los derechos de organizar los combates de Canelo Álvarez.