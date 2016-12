Religiosos a favor de la promoción de valores en Navidad

Representantes de las iglesias católica y evangélica respaldaron la propuesta editorial de elCaribe para que diciembre sea declarado el mes de los valores, como negación al desenfreno en que se han convertido las celebraciones navideñas en los últimos años. Los sacerdotes Santiago Bautista y Cecilio de los Santos, así como el pastor Ezequiel Molina (hijo) se mostraron a favor de que durante este mes se promuevan los principios cristianos que le dieron origen a la Navidad.



No obstante, para el líder evangélico la promoción de los valores no debe ser asunto de un mes, sino de todo el año, fomentando en la sociedad principios que se resumen en no matar, no robar y no mentir.



“Una cosa es una campaña mediática para hacerse el simpático, y otra cosa es cumplir. Hay mucha gente aquí en este país que promueve valores que en su vida personal no los han puesto en práctica. Yo creo que debe ser algo que se haga no solamente durante un mes, sino durante todo un año y que se ponga en práctica, empezando por el que lo promueve”, dijo Molina Sánchez, quien es el vicepresidente del ministerio “La Batalla de la Fe”.



Deterioro de la familia



En tanto, el sacerdote Santiago Bautista consideró que en momentos en que la familia está perdiendo el sentido de los valores, “sería aceptable que el mes de diciembre lo puedan convertir en el mes de los valores” para tener una sociedad mejor.



Fray Bautista agregó que la vida hay que valorarla, y más durante el mes de diciembre, donde las familias se congregan para celebrar el nacimiento de Jesús, que le da sentido a esa época del año.



“En este mes hay mucho desenfreno y problemas, las personas piensan que el mundo se termina, gastan todo lo que tienen, y en medio de eso, también se producen muchos accidentes de tránsito”, sostuvo el religioso.



En ese sentido, dijo que se debe hacer una buena promoción para que esos valores no sean absorbidos por la proliferación de propaganda en su contra que destruye a la familia.



El padre de los Santos, por su parte, indicó que la propuesta es una buena oportunidad para rescatar los valores.



Médicos también apoyan propuesta



Hace unas semanas, los doctores José Joaquín Puello y Julio Amado Castaños Guzmán se pronunciaron contra la liberación del horario de venta de bebidas alcohólicas con motivo de las Navidades, por entender que con ello aumenta la cantidad de muertes y lesionados a causa de la embriaguez.



Castaños Guzmán deploró que tanto la celebración de la Navidad como la Semana Santa se hayan convertido en épocas de desenfreno, contrario a lo que estas fechas religiosas evocan.



De su lado, Puello consideró que en lugar de liberar el horario de venta de alcohol y centros de diversión estos deberían ser más estrictos y controlados durante estas fechas.

Sugiere la promoción de los valores cristianos

El editorial del sábado pasado resaltó la necesidad de fomentar el amor al prójimo, la solidaridad y compartir lo que se tiene, como hizo Jesús. Asimismo, sugiere que en las escuelas se hable del nacimiento, vida y obra del Nazareno durante el mes de diciembre. “Las instituciones públicas, en un país tan erosionado y agrietado por la pérdida de las formas de comportamiento más elementales, como los buenos modales, la disciplina en el hogar, en la escuela, en las calles y en la comunidad, deben escoger diciembre como la temporada o el mes de los valores”.