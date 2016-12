Rituales tradicionales para fin de año

Con la despedida de un año y la bienvenida de otro las personas quieren empezar una vida llena de prosperidad, amor, salud y felicidad junto a sus seres queridos. Esta es una de las razones por la que, cada año, en algunos hogares se realizan ritos para lograrlo. Quienes creen y practican este tipo de tradiciones expresan que es importante hacer una buena limpieza en la casa, porque empezar con la casa impecable asegura cambios seguros, dejando atrás lo “malo” y resurgiendo lo “bueno”, atrayendo las energías positivas.



Por ejemplo, no es desconocido que bañarse con champaña, comerse 12 uvas a las 12:00 de la medianoche, darse un baño con hierbas o salir corriendo con una maleta son solo algunas de las tradiciones que se realizan en la noche del 31 de diciembre con el objetivo de “llamar lo que se desea”.



Tradiciones



Las mencionadas 12 uvas, que representan cada mes del año entrante, se pueden comer individualmente o colocar suficiente en la mesa para todos los miembros de la familia, las cuales deben comerse con cada una de las campanadas del reloj, mientras se piden los deseos.



En una copa de champaña introduce un anillo de oro, tómate la bebida y luego saca el anillo y póntelo, no te lo quites en lo posible durante el año. Esto ayudará a que tu matrimonio viva en armonía.



Para sacar lo negativo que te rodea barre tu casa hacia afuera, y así darle paso a todo lo positivo, como la prosperidad, la abundancia y el dinero. Otros, suelen tomar un papel y escribir todo lo negativo que afecta su vida y que no quieren que suceda más; entonces, lo queman para liberarse.



Estas creencias también indican quemar incienso y mirra por toda la casa, lo que ayudará a que el humo arrastre lo malo del año viejo y pueda dar la bienvenida al nuevo, así como hervir agua con albahaca faltando 10 minutos para que termine el año y colocarlo debajo de la cama; con esto se sacan las malas energías.



Si tienes deseos y planes de viajar en el año entrante, antes de la medianoche, prepara la maleta y cuando suene el cañonazo haz un recorrido con ella, muchos aseguran que llegan viajes inesperados.



Si has tenido un año lleno de sufrimiento, llena un vaso con agua y tíralo hacia la calle para que se vayan las lágrimas y lleguen las alegrías.



También, se ha convertido en una costumbre vestirse de blanco para atraer la salud y alejar las enfermedades. Además, la ropa interior nueva, y mucho mejor si es regalada, tiene su rol importante. La amarilla atrae abundancia económica y la roja el amor.Ésta es mejor usarla al revés y cambiarla al derecho después de la medianoche.



Para que los 365 días venideros vayan en ascenso, cuando falten apenas unos minutos para el año nuevo, súbete a una silla y da el gran salto cuando tu reloj marque las 12:00 de la noche.



Al encender velas con distintos colores también se persiguen objetivos: por ejemplo, con la dorada recibes dinero y larga vida; la roja aviva la llama del amor, la rosada para encontrar la pareja ideal, azul para alcanzar metas profesionales o cambiar de trabajo, verde para tener salud, amarilla para los buenos negocios, blanca para sanar cualquier relación, o simplemente adquirir paz, y morada para convertir lo negativo en positivo y alejar todas las energías malas de tu vida. Al prender velas en tu hogar, rodea el ambiente de vibras positivas.



Rituales para la ducha



Se recomienda, darse un baño la Nochevieja con pétalos de rosas rojas, rosadas y miel, para el amor; con sal marina del cuello para abajo para alejar las envidias; manzanilla para sanar el alma, azúcar y eucalipto para perdonar, y, por último, uno de siete hierbas aromáticas: ruda, altamisa, mirto, manzanilla, nogal, laurel, cicuta pronunciando oraciones de protección, le da la bienvenida a la fortuna.

Otros rituales recomendados

Otras tradiciones que se practican en República Dominicana y otros países es llenarse de dinero los bolsillos o sentarse por algunos minutos encima de éste para que no se le vaya de las manos y así tener abundancia todo el año. Comer lentejas también hace su función, como rebosar de prosperidad a quienes la consuman esa noche. De igual modo, hay personas que buscan a quién abrazar, pero del sexo opuesto, para llamar el amor. Cuando llegue la medianoche y se acerque alguien a desearte un próspero nuevo año, extiéndele los brazos y apriétalo fuerte, porque además de atraer la buena suerte, se dice que es ideal para la armonía en el amor.