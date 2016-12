Sigue diálogo con Iglesia por C. Penal

28/12/2016 12:00 AM - Miguel Martínez

El expresidente de la República, Leonel Fernández, se reunió por segunda ocasión en la Fundación Global Democracia y Desarrollo -Funglode- con representantes de la Iglesia católica, del Gobierno y legisladores para conversar sobre el tema del aborto, contenido en el modificado Código Penal. Al concluir el encuentro, el abogado Vincho Castillo, invitado por Leonel Fernández, informó que en los diálogos que han tenido la Iglesia católica ha reiterado su posición a las excepciones hechas por el presidente Danilo Medina al aborto. El jurista señaló que el obispo de la Diócesis de Baní, Víctor Masalles, representante del catolicismo, mantiene su posición en favor de la vida, y en contra de la despenalización.



“Pero la Iglesia dice, y tiene alguna razón, que existe un protocolo que es ley nacional para manejar las situaciones que están contenidas en las excepciones que establece el proyecto de ley”, explicó Vincho Castillo.



Está en contra del aborto



Castillo expresó que su posición personal es contraria a toda posibilidad de abrirle paso a la despenalización del aborto, porque se van a triplicar esas prácticas, como ocurrió en Estados Unidos y en España.



Explicó que “una vez que se produce la concepción, estamos hablando de un ciudadano, y de una vida, que no tiene culpa de lo que se ha producido, entonces se está autorizando la posibilidad de suprimir y matar a esta criatura, por el honor y el justificado horror que le produjo a la madre”.



Agregó que “pero qué ocurre, la violación es un crimen, si la mujer dice que fue violada, entonces la persona que cometió el delito debe ser juzgada, pero también se corre el riesgo de que la persona resulte inocente, y si es así, y el niño está muerto”.



Entiende que es un tema delicado y muy complejo, no sólo en la República Dominicana, sino a escala mundial.



Dijo no saber hasta dónde el Congreso Nacional va a rechazar las observaciones que hizo el Presidente al tema del aborto. “Mayoritariamente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es casi seguro que le dará apoyo.



La reunión fue a puerta cerrada y participaron además Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados, y Flavio Darío Espinal, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Leonel sigue apoyando excepciones aborto

Vincho Castillo dijo que Fernández sigue estando de acuerdo con las excepciones hechas por el presidente Danilo Medina al modificado Código Penal en lo relativo al aborto. Expresó que el presidente del PLD entiende que cuando se habla de fuerza mayor, la Iglesia católica puede entender que podría realizarse el aborto. En la primera reunión participó Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República.