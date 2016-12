Pastores oran para que Medina otorgue pensión a los cañeros

29/12/2016 12:00 AM - Suedi León

Los trabajadores de la caña cambiaron su método de lucha el día de ayer e invocaron una plegaria para que Dios ilumine al presidente Danilo Medina y escuche sus reclamos. Decenas de cañeros y pastores de iglesias evangélicas de los bateyes de La Romana, San Pedro de Macorís, Sabana Grande de Boyá, Villa Altagracia y Bayaguana se concentraron próximo al Palacio Nacional para exigir al presidente Medina emitir un tercer decreto que los favorezca con sus pensiones.



Esta vez los tambores no redoblaron al ritmo de “sin cañeros no hay azúcar”.



Las plegarias tanto en español como en creole de más de 10 pastores se mezclaban entre sí.



“La lengua no importa cuando de hablar con Dios se trata”, expresó Mireya, una viuda emblemática en las protestas, que también espera cobrar la pensión de su esposo, que murió hace siete años.



La lucha de los trabajadores del azúcar es de antaño. Reclaman unas pensiones de 5,117 pesos algunas de las cuales están desde el 1999 en proceso.



“Los pastores vinimos al Palacio Nacional a realizar una jornada de oración, a conversar con Dios para que el señor lo sensibilice a usted Danilo y otorgue el tercer decreto”, clamó el pastor Ignacio Cadet en medio de una oración.



Jesús Núñez, coordinador de la Unión de Trabajadores de Cañeros, expresó que la vigilia se realizó a solicitud de los pastores evangélicos de las iglesias de los bateyes para culminar la lucha de este año implorando al altísimo.



“Esos hombres que trabajaron por más de 40 años en las centrales azucareras, hoy están viejos y enfermos y necesitan de sus pensiones para cubrir gastos médicos y poder sobrevivir dignamente”, manifestó.



Aunque el método fue distinto, la lucha es la misma. Los pastores depositaron en el Palacio Nacional una misiva dirigida al mandatario con sus demandas: pensión para los trabajadores, pensión para las viudas, seguro médico y residencia permanente.



Confían en la buena voluntad del mandatario y en el “corazón noble” ante el reclamo.

“Esta noche a las 8 en cada batey continuaremos esta vigilia, le solicitamos que a esa misma hora usted también haga la oración por el respeto de los derechos adquiridos”, dice la carta.